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Что Павел Мамаев подарил Надежде Санько на день рождения

Сегодня, 16:06
Павел Мамаев, в отличие от большинства мужчин, взял себе в жены женщину постарше и, накануне его супруга Надежда Санько отметила свое 37-летие.

Что Павел Мамаев подарил Надежде Санько на день рождения
Паша на подарок не поскупился и преподнес любимой серьги-пусеты британского ювелирного бренда Graff, стоимость которых вполне может достигать 3 000 000 рублей.

Что Павел Мамаев подарил Надежде Санько на день рождения


Мамаев является действующим футболистом и неплохо зарабатывает и плюс, ему удалось сбить сумму алиментов на ребенка, рожденного в браке с Аланой, так что, подобные «безделушки» он вполне может себе позволить.

Что Павел Мамаев подарил Надежде Санько на день рождения


Ну, а что касается Санько, то за свою прекрасную жизнь она, в первую очередь, поблагодарила Всевышнего, который, как раз и подарил ей пашу и все остальное.

Что Павел Мамаев подарил Надежде Санько на день рождения

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Ключевые слова: julianews, Павел Мамаев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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