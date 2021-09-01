Что Павел Мамаев подарил Надежде Санько на день рождения

Паша на подарок не поскупился и преподнес любимой серьги-пусеты британского ювелирного бренда Graff, стоимость которых вполне может достигать 3 000 000 рублей.Мамаев является действующим футболистом и неплохо зарабатывает и плюс, ему удалось сбить сумму алиментов на ребенка, рожденного в браке с Аланой, так что, подобные «безделушки» он вполне может себе позволить.Ну, а что касается Санько, то за свою прекрасную жизнь она, в первую очередь, поблагодарила Всевышнего, который, как раз и подарил ей пашу и все остальное.