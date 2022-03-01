Ивана Урганта заметили в Финляндии

Любимый многими россиянами, артист разочаровал публику, сбежав из России в непростой момент в Израиль вместе с семьей. На фоне этого выяснилось, что он выставил на продажу нерентабельный дом в Подмосковье, явно завысив его стоимость. Что поделаешь, когда сильно нужны деньги и надо обживаться на новом месте.Отъезд Урганта осудили многие коллеги, а Эдуард Бояков и вовсе намеревался плюнуть в телеведущего. Также появились слухи о том, что передачу «Вечерний Ургант» закрыли. И вот, новый поворот. Представители Первого прокомментировали сей факт, заявив, что закрытие шоу - это просто «чушь собачья».Вместе в тем, вчера Иван Ургант был замечен на подходе к российской границе. Возвращается он вовсе не из Израиля, а совсем с другой стороны. Так, очевидец сделал снимок шоумена на одной из заправок Финляндии на трассе Хельсинки - Хамина. Закупившись, артист направился в сторону российской границы. Поклонники воодушевились, мол, ну вот же, никуда он не убегал, едет назад, в Россию.