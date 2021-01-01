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Селену Гомес обвинили в попытки унизить Хейли Бибер

Сегодня, 15:27
Хейли Бибер уже доставалась куча хейта из-за экс-подружки Джастина Бибера Селены Гомес.

Селену Гомес обвинили в попытки унизить Хейли Бибер
Теперь же, певице пришлось извиниться перед моделью.

Селену Гомес обвинили в попытки унизить Хейли Бибер


История довольно глупая, но, публичность обязывает прислушиваться к общественному мнению. Так, Хейли Бибер разместила в своём блоге короткое видео, на котором показала, как делает повседневный макияж.

Селену Гомес обвинили в попытки унизить Хейли Бибер


Ничего особенного в ролике нет, модель просто наносит средства на лицо с помощью пальцев и кистей. Но, через несколько часов похожее видео появилось на личной странице Селены Гомес, только там она демонстрирует не макияж, а уход за лицом, втирая в кожу кремы, цепляя патчи под глаза и нанося бальзам на губы.

Селену Гомес обвинили в попытки унизить Хейли Бибер


При этом, по мнению зрителей, певица повторяла движения жены экс-бойфренда, слегка кривляясь. В общем, публика уверена, что Гомес намеревалась унизить миссис Бибер, пародируя её. На Селену набросились с осуждением и призывами отвязаться от Хейли и Джастина. В итоге, артистка оправдалась тем, что не собиралась никого обижать или пародировать, но ради своего ментального здоровья, она удаляет ролик, и, на всякий случай, извиняется.

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Ключевые слова: julianews, Хейли Бибер, Селена Гомес

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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