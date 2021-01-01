Экс-сотрудница полиции Анна Серж представила яркий номер на концерте 9 мая

В рамках концерта выступали звезды российской эстрады и кино, но самым запоминающимся стал номер невероятно яркой и красивой певицы, Анны Серж, которая с первых же нот привлекла внимание всех людей на площади Парка Победы.Анна вышла на сцену сразу после выступления Гоши Куценко. Заиграла музыка, которая как будто полетела по площади. А усилил это ощущение видео ролик, который начался за спиной Ани и на всех экранах Парка Победы. Кадры слез ветеранов, дети с Георгиевскими лентами и в военной форме, эмоции спортсменов на Олимпиаде, кадры с парада и другие моменты видео, которые не оставили равнодушными ни одного зрителя, вся площадь как будто в один момент достала телефоны и начала снимать её выступление.Сильнейший голос и проникновенная песня создали впечатление, что десятки тысяч зрителей концерта на момент ее исполнения замолчали и слушали песню в полной тишине. Это было невероятное ощущение, а на последнем кадре, на котором ветеран отдает воинское приветствие, зал взорвался аплодисментами. В тот вечер также громко люди аплодировали только салюту под песню «День победы» в исполнении ансамбля им. Александрова.Песня Анны Серж «Мы из России» покорила сердца людей, любящих свою страну.Анна Серж родом из Волгограда. Окончила Волгоградскую академию МВД, но с детства занималась вокалом. Переехав в Москву, она служила в рядах МВД. На данный момент Анна уже не служит в органах, решила полностью посвятить себя эстраде. И судя по тому, какие эмоции были у зрителей в Парке Победы – она сделала абсолютно правильный выбор! Уверены, эту девушку и ее песню ждет большое будущее.В это не простое время, именно такие песни позволяют сплотить Российский народ, почувствовать патриотизм к своей родине.Надо надеяться, что песня «Мы из России», написанная известным ведущим и голосом Российского Самбо, Александром Белым, войдёт в сердца россиян и позволит нашим детям гордиться своей Родиной!