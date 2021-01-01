Публика неоднозначно оценила теледебют Николая Цискаридзе

На днях телезрители увидели первый выпуск с Николаем и, в принципе, остались довольны.Многие отметили, что Цискаридзе заметно волновался и порой у него даже вздрагивал голос, а местами он вовсе вёл себя неуверенно. Но в итоге, народ остался доволен Николаем.«Такой воспитанный и интеллигентный», «Это только первый выпуск, дальше будет лучше!», «Николай - молодец! Получилось очень хорошо!», - одобрила публика дебют артиста в новой должности.А вот вечный критик всего и вся Стас Садальский не столь позитивно настроен. Ему передача с новым ведущим не понравилась. По его мнению, она и с Галкиным была так себе, а теперь стало ещё хуже.А вот шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия» - это настоящее искусство, считает актёр. И даже рейтинг у неё 20 %, в то время, как «Сегодня вечером» набирает лишь 9.