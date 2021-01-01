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Публика неоднозначно оценила теледебют Николая Цискаридзе

Сегодня, 17:16
Николай Цискаридзе заменил бежавшего из страны Максима Галкина на посту ведущего шоу «Сегодня вечером».

Публика неоднозначно оценила теледебют Николая Цискаридзе
На днях телезрители увидели первый выпуск с Николаем и, в принципе, остались довольны.
Многие отметили, что Цискаридзе заметно волновался и порой у него даже вздрагивал голос, а местами он вовсе вёл себя неуверенно. Но в итоге, народ остался доволен Николаем.
«Такой воспитанный и интеллигентный», «Это только первый выпуск, дальше будет лучше!», «Николай - молодец! Получилось очень хорошо!», - одобрила публика дебют артиста в новой должности.

Публика неоднозначно оценила теледебют Николая Цискаридзе


А вот вечный критик всего и вся Стас Садальский не столь позитивно настроен. Ему передача с новым ведущим не понравилась. По его мнению, она и с Галкиным была так себе, а теперь стало ещё хуже.
А вот шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия» - это настоящее искусство, считает актёр. И даже рейтинг у неё 20 %, в то время, как «Сегодня вечером» набирает лишь 9.

Публика неоднозначно оценила теледебют Николая Цискаридзе

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Ключевые слова: Николай Цискаридзе, Максим Галкин, Lilynews

Количество просмотров: 884
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Публика неоднозначно оценила теледебют Николая Цискаридзе Николай Цискаридзе заменил бежавшего из страны Максима Галкина на посту ведущего шоу «Сегодня вечером».
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