Моргенштерн эмоционально отреагировал на то, что его внесли в список иноагентов

Началось с того, что Роскомнадзору не понравилось, что в своих песнях и клипах певец воспевал употребление запрещённых веществ. С артистом неоднократно судились, но своего поведения он не изменил. В прошлом году он также заявил, что не понимает ценности празднования Дня Победы, мол, победили мы и победили и что с того, зачем праздновать каждый год, «видимо гордиться больше нечем», - рассуждал исполнитель. Тогда же ему в этом поддакивала Ксения Собчак.На данный момент Алишер скачет по заграницам. Он жил в Дубае, теперь перебрался в Израиль, где находится в процессе получения гражданства. Вместе с тем он беспробудно пьёт и скулит, что скучает по России, но боится возвращаться.И вот вчера стало известно, что Моргенштерн внесён в список иноагентов. Теперь его деятельность в России будет пристально контролироваться соответствующими органами, он должен будет везде указывать, что он иноагент, на него возлагаются специальные налоговые отчётности и приличные штрафы за каждый косяк. Музыкант в корне не согласен с произошедшим, он намерен обжаловать это решение.«Объясните, какой политической деятельностью я занимаюсь? Чтобы вы понимали, есть иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента (в списке 158 организаций), а конкретно иноагенты — их всего 5. Пять! И я среди них. Даже тут в ТОПе получается», - негодует певец.Он поделился, что ему вменяется иностранное финансирование из Израиля посредством системы Yoola. Данная сеть является партнёром YouTube, который у нас тоже «дышит на ладан» и соответственно, многие блогеры также получают доход с видеохостинга через эту же систему, но их, мол, в иноагенты не записывают. Моргенштерн добавил, что все доходы с ютуба поступают на счет его ИП и он платит с них налоги.В надежде обжаловать решение Министерства юстиции, музыкант обратился к адвокату Сергею Жорину, а также публично извинился перед народом за своё высказывание о Дне Победы.«Я хочу искренне извиниться перед всеми, кого я задел высказываниями о Дне Победы. Сейчас я правда понял насколько ужасно это и я правда горжусь всеми, кто отстоял нашу страну и кто умирал за нее. Иронично, что я понял это сейчас. Увидев все своими глазами», - заключил Алишер Моргенштерн.Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.