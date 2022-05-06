Моргенштерн эмоционально отреагировал на то, что его внесли в список иноагентов

На данный момент Алишер скачет по заграницам. Он жил в Дубае, теперь перебрался в Израиль, где находится в процессе получения гражданства. Вместе с тем он беспробудно пьёт и скулит, что скучает по России, но боится возвращаться.
И вот вчера стало известно, что Моргенштерн внесён в список иноагентов. Теперь его деятельность в России будет пристально контролироваться соответствующими органами, он должен будет везде указывать, что он иноагент, на него возлагаются специальные налоговые отчётности и приличные штрафы за каждый косяк. Музыкант в корне не согласен с произошедшим, он намерен обжаловать это решение.
«Объясните, какой политической деятельностью я занимаюсь? Чтобы вы понимали, есть иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента (в списке 158 организаций), а конкретно иноагенты — их всего 5. Пять! И я среди них. Даже тут в ТОПе получается», - негодует певец.
Он поделился, что ему вменяется иностранное финансирование из Израиля посредством системы Yoola. Данная сеть является партнёром YouTube, который у нас тоже «дышит на ладан» и соответственно, многие блогеры также получают доход с видеохостинга через эту же систему, но их, мол, в иноагенты не записывают. Моргенштерн добавил, что все доходы с ютуба поступают на счет его ИП и он платит с них налоги.
В надежде обжаловать решение Министерства юстиции, музыкант обратился к адвокату Сергею Жорину, а также публично извинился перед народом за своё высказывание о Дне Победы.
«Я хочу искренне извиниться перед всеми, кого я задел высказываниями о Дне Победы. Сейчас я правда понял насколько ужасно это и я правда горжусь всеми, кто отстоял нашу страну и кто умирал за нее. Иронично, что я понял это сейчас. Увидев все своими глазами», - заключил Алишер Моргенштерн.
Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.