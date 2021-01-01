Алла Пугачева намерена зарабатывать производством боеприпасов

В сети появилась информация, что артистка зарегистрировала в России свою торговую марку под названием «Примадонна».Согласно документации, под этим брендом она намерена выпускать косметику, 3D - очки, дроны и боеприпасы. Поклонники удивились такому странному перечню продукции, но, увы, отметили его актуальность.Кого певица намерена снабжать гранатами и дронами «от Пугачевой» непонятно, как и неясно, где будет налажено производство.К слову, многие почитатели таланта Аллы Борисовны уверены, что информация не является правдивой. Напомним, ранее певица неоднократно пыталась заниматься бизнесом, были у неё и духи, и обувь, и чипсы, и музыкальная школа для одарённых детей. Однако, все начинания в итоге заканчивались провалом. Посмотрим, как будет с боеприпасами и косметикой.