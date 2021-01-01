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Алла Пугачева намерена зарабатывать производством боеприпасов

Вчера, 22:49
Алла Пугачева идёт в ногу со временем и следит за модными тенденциями, не упуская возможности заработать.

Алла Пугачева намерена зарабатывать производством боеприпасов
В сети появилась информация, что артистка зарегистрировала в России свою торговую марку под названием «Примадонна».
Согласно документации, под этим брендом она намерена выпускать косметику, 3D - очки, дроны и боеприпасы. Поклонники удивились такому странному перечню продукции, но, увы, отметили его актуальность.
Кого певица намерена снабжать гранатами и дронами «от Пугачевой» непонятно, как и неясно, где будет налажено производство.

Алла Пугачева намерена зарабатывать производством боеприпасов


К слову, многие почитатели таланта Аллы Борисовны уверены, что информация не является правдивой. Напомним, ранее певица неоднократно пыталась заниматься бизнесом, были у неё и духи, и обувь, и чипсы, и музыкальная школа для одарённых детей. Однако, все начинания в итоге заканчивались провалом. Посмотрим, как будет с боеприпасами и косметикой.

Алла Пугачева намерена зарабатывать производством боеприпасов

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Ключевые слова: Алла Пугачева, lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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