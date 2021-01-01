Азиза рассказала, как пережила травлю после убийства Игоря Талькова

Тем не менее, на Азизу тогда обрушился гнев народа. Публика считала, что погиб кумир миллионов по вине певицы, ну или по крайней мере, она могла вмешаться в конфликт и помешать трагедии. Так или иначе, в после случившегося в отношении артистки началась травля, она потеряла возможность выступать на сцене. Ей поступали угрозы и оскорбления. В недавнем интервью Азиза призналась, что очень тяжело переживала этот период.
«После смерти Талькова многие на моем месте спились бы или еще хуже... Но я родилась в семье музыкантов. Мои предки — глубоко религиозные люди, они служители мечети. У меня не было задачи умереть на сцене. Я на все смотрела спокойно, не было возможности петь — я преподавала, вышивала, как научили бабушки, замуж выходила. Я жила, а не выживала», - вспоминает артистка.
Сейчас Азиза переживает новый виток популярности благодаря склокам в личной жизни и походам по телешоу. С хитами у артистки не задалось, она признаёт, что всегда была «неформатной», а тексты её песен слишком специфичны и глубоки, оттого многим они были не понятны.