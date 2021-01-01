«Чувствует себя плохо»: едва выйдя из комы, солистка «Вороваек» вынуждена ехать на гастроли

Так, стало известно, что солистка «Вороваек» Светлана Ларионова серьёзно отравилась ещё в середине апреля. Женщина провела в коме больше недели. Сейчас она по прежнему в плохой кондиции и продолжает лечение таблетками и капельницами, но её выписали из больницы по требованию продюсера коллектива. А уже через несколько дней группа должна отправиться на очередные гастроли, так как руководитель не желает терять заработки, заменить Ларионову некем.«В настоящее время Света уже дома. Сегодня утром ее по требованию продюсера группы выписали из больницы, муж ее встретил и отвез домой. Из-за сильной отечности у Светы произошел набор веса. В настоящее время плохо работает обмен веществ. Она продолжает лечение капельницами и таблетками. Чувствует себя плохо, но на гастроли все равно поедет, так как нести финансовые потери продюсер группы не будет», - поделился представитель «Вороваек».Он также передал слова продюсера, о том, что если артистка будет не в состоянии скакать по сцене, то «будет выступать в инвалидном кресле». Да уж, с таким начальством и «кони двинуть» на сцене недолго.