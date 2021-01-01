«Чувствует себя плохо»: едва выйдя из комы, солистка «Вороваек» вынуждена ехать на гастроли

«В настоящее время Света уже дома. Сегодня утром ее по требованию продюсера группы выписали из больницы, муж ее встретил и отвез домой. Из-за сильной отечности у Светы произошел набор веса. В настоящее время плохо работает обмен веществ. Она продолжает лечение капельницами и таблетками. Чувствует себя плохо, но на гастроли все равно поедет, так как нести финансовые потери продюсер группы не будет», - поделился представитель «Вороваек».
Он также передал слова продюсера, о том, что если артистка будет не в состоянии скакать по сцене, то «будет выступать в инвалидном кресле». Да уж, с таким начальством и «кони двинуть» на сцене недолго.