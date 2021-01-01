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«Чувствует себя плохо»: едва выйдя из комы, солистка «Вороваек» вынуждена ехать на гастроли

Сегодня, 14:09
Жажда денег представителей шоубизнеса не знает границ.

«Чувствует себя плохо»: едва выйдя из комы, солистка «Вороваек» вынуждена ехать на гастроли
Так, стало известно, что солистка «Вороваек» Светлана Ларионова серьёзно отравилась ещё в середине апреля. Женщина провела в коме больше недели. Сейчас она по прежнему в плохой кондиции и продолжает лечение таблетками и капельницами, но её выписали из больницы по требованию продюсера коллектива. А уже через несколько дней группа должна отправиться на очередные гастроли, так как руководитель не желает терять заработки, заменить Ларионову некем.

«Чувствует себя плохо»: едва выйдя из комы, солистка «Вороваек» вынуждена ехать на гастроли


«В настоящее время Света уже дома. Сегодня утром ее по требованию продюсера группы выписали из больницы, муж ее встретил и отвез домой. Из-за сильной отечности у Светы произошел набор веса. В настоящее время плохо работает обмен веществ. Она продолжает лечение капельницами и таблетками. Чувствует себя плохо, но на гастроли все равно поедет, так как нести финансовые потери продюсер группы не будет», - поделился представитель «Вороваек».

Он также передал слова продюсера, о том, что если артистка будет не в состоянии скакать по сцене, то «будет выступать в инвалидном кресле». Да уж, с таким начальством и «кони двинуть» на сцене недолго.

«Чувствует себя плохо»: едва выйдя из комы, солистка «Вороваек» вынуждена ехать на гастроли

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Ключевые слова: «Воровайки», lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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