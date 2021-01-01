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Театр «Современник» нашёл замену сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой

Сегодня, 13:23
Чулпан Хаматова быстро уехала из страны, в одночасье уволившись из театра и бросив свой детский благотворительный фонд.

Театр «Современник» нашёл замену сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой
Коллеги актрисы в шоке, но, признают, что она взрослый человек и это её выбор. При этом коллеги по театру были поставлены в сложное положение, ведь о намерении Хаматовой бежать никто не знал, она была задействована в спектаклях. Получается, что буквально на следующий день на сцену выходить некому. Тем более, что в постановках Чулпан играла многие годы и уже вжилась в роли. Но, свято место пусто не бывает. Стало известно, что теперь роль Хаматовой в спектакле «Враги. История любви» исполняет Светлана Иванова. По словам коллеги Хаматовой Сергея Юшкевича, Иванова отлично справилась с ролью, буквально за три дня репетиций, в то время, как у Чулпан в свое время на это ушёл без малого год.

Театр «Современник» нашёл замену сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой


«Света прекрасно сделала Машу. Прекрасно! У нее было всего три репетиционных дня. Мы с Чулпан репетировали порядка восьми-девяти месяцев, а Света за столь короткий срок просто блистательно справилась с ролью, которая, мне казалось, к ней мало имеет отношения. Свету всегда воспринимают как эдакую тургеневскую героиню — легкую, воздушную. А Маша — суровая девушка. Чулпан великолепно играла, и я не был уверен, что Света сможет. Конечно, эта роль на вырост, и она будет оттачивать ее в течении многих лет. Но я был потрясен Светой! И даже те, кто видел предыдущий вариант и новый, высоко ее оценили. Она просто совершила подвиг. За три дня ввестись в главную женскую роль в такой сложной истории, где раскрывается тема Холокоста, последствия этой трагедии, где все герои искорежены… Это мощная работа, и Света смогла сделать ее очень хорошо», - поделился впечатлениями артист.
Он также отметил, что ему очень больно принять выбор Хаматовой и говорить о её поведении, так как они работали вместе 30 лет и были друзьями. Тем не менее, у каждого своя голова на плечах. Теперь Чулпан по блату числится в Рижском театре, но о премьерах что-то пока ничего не слышно. Видимо, надо для начала выучить местный язык. Хотя, и это может не пригодиться, так как местные уже собирают подписи под петицией о выдворении российской актрисы из Латвии.

Театр «Современник» нашёл замену сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой

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Ключевые слова: Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, lilynews, Сергей Юшкевич

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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