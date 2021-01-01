Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Стас Садальский и Анастасия Волочкова эмоционально отреагировали на появление Николая Цискаридзе на Первом канале

Сегодня, 12:49
Стас Садальский был удивлён тому, кто заменил Максима Галкина в передаче «Сегодня вечером».

Стас Садальский и Анастасия Волочкова эмоционально отреагировали на появление Николая Цискаридзе на Первом канале
Напомним, теперь вместо юмориста партнёром Юлии Меньшовой стал Николай Цискаридзе. Танцор пользуется большим авторитетом и уважением публики, так что, аудитория несомненно тепло его примет. Стас Садальский выразил заинтересованность, а попросил ли Николай благословения у Максима? А то как-то не по-людски, мол, получается.

Стас Садальский и Анастасия Волочкова эмоционально отреагировали на появление Николая Цискаридзе на Первом канале


«Замена одного актера другим на роль одного и того же персонажа — штука непростая, но порой неизбежная. В старые добрые времена был кодекс чести у актеров: обычно заменяющий звонил отстраненному и спрашивал разрешения заменить его. И это было по-человечески. Обычно отстраненный говорил: «Конечно, играй мою роль, я не возражаю, даже помогу тебе». И это было по-товарищески здорово и почти не обидно. Но это было раньше и до всех революций. Как вы думаете, Николай Максимыч спросил у Максима благословения заменить его в «Сегодня вечером»?, - рассуждает актёр.
Навряд ли Цискаридзе спрашивал разрешения Галкина, ведь тот ушёл не по своей воле, а нового ведущего назначает руководство Первого.

А вот у Анастасии Волочковой новость о карьерных переменах Николая вызвала бурю эмоций. Страдающая от нереализованности Настасья уверена, что именно она должна стать партнёршей танцора по передаче. Ведь они уже работали вместе в Большом театре почти 20 лет назад, так что, их дуэт был бы гармоничным. Ну а Меньшову можно «турнуть», уж найдёт себе другую работу.
В общем, Волочкова уже призналась, что неоднократно звонила в Останкино, пыталась поговорить и предлагала себя. На пост ведущей, разумеется. Но, почему-то ей ответили отказом.
Стас Садальский и Анастасия Волочкова эмоционально отреагировали на появление Николая Цискаридзе на Первом канале

← Наталья Подольская, отдыхая в Турции, принялась признаваться в любви Театр «Современник» нашёл замену сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой →

Ключевые слова: Стас Садальский, Николай Цискаридзе, Максим Галкин, Анастасия Волочкова, lilynews

Количество просмотров: 611
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Кто заменит Максима Галкина в шоу "Сегодня вечером"
Николай Цискаридзе рассказал о своих отношениях с учениками
Николай Цискаридзе рассказал о сложностях работы с балеринами
Стас Садальский негативно отнесся к информации о венчании Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Азиза рассказала, как пережила травлю после убийства Игоря Талькова Смерть Игоря Талькова кардинально изменила жизнь певицы Азизы.
«Чувствует себя плохо»: едва выйдя из комы, солистка «Вороваек» вынуждена ехать на гастроли Жажда денег представителей шоубизнеса не знает границ.
Театр «Современник» нашёл замену сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой Чулпан Хаматова быстро уехала из страны, в одночасье уволившись из театра и бросив свой детский благотворительный фонд.
Стас Садальский и Анастасия Волочкова эмоционально отреагировали на появление Николая Цискаридзе на Первом канале Стас Садальский был удивлён тому, кто заменил Максима Галкина в передаче «Сегодня вечером».
Наталья Подольская, отдыхая в Турции, принялась признаваться в любви Певица Наталья Подольская решила устроить себе отпуск.
Наташа Королёва пришла в театр в супер коротком платье Давно ходят слухи о том, что в звёздной паре Наташа Королёва и Тарзан (Сергей Глушко) всё не гладко.
Юлия Меньшова похвасталась победой в Youtube Несмотря на то, что Юлия Меньшова всё реже появляется на российском телевидении, она не собирается терять свою аудиторию.
«Хочу, чтобы мой метод вошёл в историю как настольная книга благополучия»: предприниматель Олег Скобельцын рассказал о своих взлетах и падениях История предпринимателя Олега Скобельцына похожа на американские горки.
«Итак…»: Иван Ургант наконец прервал молчание после побега из России в Израиль С того самого момента, как пошли слухи о том, что Иван Ургант уехал из страны и обосновался в Израиле, телеведущий хранил молчание.
Маргарита Симоньян решила прекратить конфликт с Филиппом Киркоровым, возникший из-за Максима Галкина Перепалка Маргариты Симоньян и Филиппа Киркорова, которая разгоралась из-за сексуальной ориентации Максима Галкина, уже порядком надоела.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.