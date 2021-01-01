Стас Садальский и Анастасия Волочкова эмоционально отреагировали на появление Николая Цискаридзе на Первом канале

Напомним, теперь вместо юмориста партнёром Юлии Меньшовой стал Николай Цискаридзе. Танцор пользуется большим авторитетом и уважением публики, так что, аудитория несомненно тепло его примет. Стас Садальский выразил заинтересованность, а попросил ли Николай благословения у Максима? А то как-то не по-людски, мол, получается.«Замена одного актера другим на роль одного и того же персонажа — штука непростая, но порой неизбежная. В старые добрые времена был кодекс чести у актеров: обычно заменяющий звонил отстраненному и спрашивал разрешения заменить его. И это было по-человечески. Обычно отстраненный говорил: «Конечно, играй мою роль, я не возражаю, даже помогу тебе». И это было по-товарищески здорово и почти не обидно. Но это было раньше и до всех революций. Как вы думаете, Николай Максимыч спросил у Максима благословения заменить его в «Сегодня вечером»?, - рассуждает актёр.Навряд ли Цискаридзе спрашивал разрешения Галкина, ведь тот ушёл не по своей воле, а нового ведущего назначает руководство Первого.А вот у Анастасии Волочковой новость о карьерных переменах Николая вызвала бурю эмоций. Страдающая от нереализованности Настасья уверена, что именно она должна стать партнёршей танцора по передаче. Ведь они уже работали вместе в Большом театре почти 20 лет назад, так что, их дуэт был бы гармоничным. Ну а Меньшову можно «турнуть», уж найдёт себе другую работу.В общем, Волочкова уже призналась, что неоднократно звонила в Останкино, пыталась поговорить и предлагала себя. На пост ведущей, разумеется. Но, почему-то ей ответили отказом.