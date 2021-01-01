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«Итак…»: Иван Ургант наконец прервал молчание после побега из России в Израиль

Вчера, 13:30
С того самого момента, как пошли слухи о том, что Иван Ургант уехал из страны и обосновался в Израиле, телеведущий хранил молчание.

«Итак…»: Иван Ургант наконец прервал молчание после побега из России в Израиль
Между тем, о его поведении нелестно высказались некоторые коллеги, а громче всех возмутился экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков. Он публично пообещал плюнуть в Урганта и обозвал его тварью.
Столь громкое заявление было сделано ещё почти месяц назад. Вероятно, шоумена это очень задело и все это время Иван терзался во внутренней борьбе. В итоге, пришёл к выводу, что молчать он больше не может и решил ответить Боякову, опубликовав тем самым первый пост в своём Telegram.

«Итак…»: Иван Ургант наконец прервал молчание после побега из России в Израиль


«Как вы понимаете, все глупости, написанные и сказанные про себя, комментировать не собираюсь. Но есть один выдающийся случай, о котором стоит упомянуть. Итак… Эдуард Б., прослышав о вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства. С одной стороны, как учили меня старшие товарищи, - не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард - человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время рискует самозахлебнуться, тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны… Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать! Извинения ваши прошу мне не присылать, ибо ввиду стесненных жизненных обстоятельств временно не имею возможности подтираться смартфоном» - написал Иван Ургант.
Пока что Эдуард Бояков не ответил на опус оппонента.
Тем временем, появилась информация, что шоумен намерен пуститься на гастроли по Европе.

«Итак…»: Иван Ургант наконец прервал молчание после побега из России в Израиль

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Ключевые слова: Иван Ургант, Эдуард Бояков, Lilynews

Количество просмотров: 2 470
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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