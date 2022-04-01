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Маргарита Симоньян решила прекратить конфликт с Филиппом Киркоровым, возникший из-за Максима Галкина

Вчера, 12:09
Перепалка Маргариты Симоньян и Филиппа Киркорова, которая разгоралась из-за сексуальной ориентации Максима Галкина, уже порядком надоела.

Маргарита Симоньян решила прекратить конфликт с Филиппом Киркоровым, возникший из-за Максима Галкина
Кто-то должен был положить этому конец и прекратить этот театр абсурда.
Однако, намедни Киркоров заявил, что никто не помешает ему продолжить публично заступаться за своих товарищей, так что, заварушка обещала быть долгой и вся надежда была на то, что Симоньян одумается и перестанет отвечать и развивать тему.

Маргарита Симоньян решила прекратить конфликт с Филиппом Киркоровым, возникший из-за Максима Галкина


Что ж, Маргарите хватило благоразумия на это. После очередных речей адвоката Галкина, то бишь Киркорова, журналисты поспешили к Марго за порцией хлёсткого ответа, но та их разочаровала, сказав, что всё, кина не будет.

«Не отвечу. Я отвечаю тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию. Пока Киркоров этого не делает — это просто частные личные препирательства. А частные личные препирательства — не моя тема», - высказалась Симоньян.

Маргарита Симоньян решила прекратить конфликт с Филиппом Киркоровым, возникший из-за Максима Галкина

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Ключевые слова: Маргарита Симоньян, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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