Маргарита Симоньян решила прекратить конфликт с Филиппом Киркоровым, возникший из-за Максима Галкина

Кто-то должен был положить этому конец и прекратить этот театр абсурда.Однако, намедни Киркоров заявил, что никто не помешает ему продолжить публично заступаться за своих товарищей, так что, заварушка обещала быть долгой и вся надежда была на то, что Симоньян одумается и перестанет отвечать и развивать тему.Что ж, Маргарите хватило благоразумия на это. После очередных речей адвоката Галкина, то бишь Киркорова, журналисты поспешили к Марго за порцией хлёсткого ответа, но та их разочаровала, сказав, что всё, кина не будет.«Не отвечу. Я отвечаю тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию. Пока Киркоров этого не делает — это просто частные личные препирательства. А частные личные препирательства — не моя тема», - высказалась Симоньян.