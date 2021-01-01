Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Сергей Лазарев ответил на слухи о завершении своей карьеры

Сегодня, 18:51
В последние несколько месяцев в нашем шоубизнесе настоящий каламбур.

Сергей Лазарев ответил на слухи о завершении своей карьеры
Кто-то бежит, кого-то помещают в некие списки, кому-то отменяют или бойкотируют концерты. Всех без исключения публика сортирует по принципу свой - чужой. У Сергея Лазарева тоже неразбериха. Артист исчез из медиа пространства и удалил соцсети.
Недавно произошла неприятная ситуация в Липецке, где певца заменили на Николая Баскова. С конфузом Лазарев собирался разбираться и даже выехал в город, по крайней мере, так говорили его представители. Но, видимо, до Липецка Серёжа так и не добрался.
Вместе с тем, в сети стали активно поднимать тему того, что Лазарев принял решение завершить карьеру и выступать больше не будет. Звучит это странно на фоне того, что как раз сейчас певец в большом туре по стране.

Сергей Лазарев ответил на слухи о завершении своей карьеры


«В очередной раз прошу перестать распространять фейки и верить в них до тех пор, пока не получите официальной информации из первых уст! Это уже похоже на целенаправленную травлю! Новость о том, что я завершаю свою творческую деятельность, перестаю давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в СМИ! Хочу сказать одно — не дождетесь!», - обратился Лазарев к сплетникам в своём telegram.
Более того, артист расширил список городов и продлил тур, дабы никто не сомневался, что со сцены он уходить не намерен.

Сергей Лазарев ответил на слухи о завершении своей карьеры

← Ирина Шейк приехала в ресторан лишь в одной короткой рубашечке Покинув Россию, Иван Ургант намерен пуститься на гастроли по Европе →

Ключевые слова: Сергей Лазарев, lilynews

Количество просмотров: 689
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Соцсети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Сергей Лазарев ответил на слухи о завершении своей карьеры
Сергей Лазарев с сыном впервые снялся для глянцевого издания
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении второго ребенка
Сергей Лазарев впервые рассказал об отдыхе с сыном
Перешитая Инесса Шевчук проиграла суд пластическому хирургу Звезда скандального реалити Инесса Шевчук не скрывает, что всю себя перекроила.
Покинув Россию, Иван Ургант намерен пуститься на гастроли по Европе Иван Ургант теперь проживает в Израиле и вернётся ли в Россию неизвестно.
Сергей Лазарев ответил на слухи о завершении своей карьеры В последние несколько месяцев в нашем шоубизнесе настоящий каламбур.
Ирина Шейк приехала в ресторан лишь в одной короткой рубашечке Модель Ирина Шейк пришла в довольно смелом образе в общественное заведение.
Подруга Анастасии Заворотнюк дала комментарий о здоровье актрисы сегодня Семья актрисы даёт крайне мало комментариев о том, как обстоят дела со здоровьем у Анастасии Заворотнюк.
Джаред Лето показал людям своего брата-близнеца Джаред Лето считается одним из самых сексуальных мужчин планеты.
Беременная Софи Тёрнер кардинально сменила имидж для похода на Met Gala 2022 Актриса Софи Тёрнер находится в "интересном положении", ожидая появления на свет второго ребёнка.
Илья Авербух вышел на разговор с Лизой Арзамасовой на тему общего сына Несмотря на то, что Илья Авербух старше своей жены Лизы Арзамасовой на 21 год, он не раз говорил о том, что важные решения они принимают вместе.
Папарацци заметили, как Дженнифер Лопес "поработала" над имиджем Бена Аффлека Папарацци сделали новые фото парочки - Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, - которые, несмотря на возраст, как и прежде гуляют за ручку.
Ирина Шейк замечена на прогулке с видным мужчиной С тех пор, как Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером, ещё ни разу она не представляла миру своего любимого мужчину.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.