Сергей Лазарев ответил на слухи о завершении своей карьеры

Кто-то бежит, кого-то помещают в некие списки, кому-то отменяют или бойкотируют концерты. Всех без исключения публика сортирует по принципу свой - чужой. У Сергея Лазарева тоже неразбериха. Артист исчез из медиа пространства и удалил соцсети.Недавно произошла неприятная ситуация в Липецке, где певца заменили на Николая Баскова. С конфузом Лазарев собирался разбираться и даже выехал в город, по крайней мере, так говорили его представители. Но, видимо, до Липецка Серёжа так и не добрался.Вместе с тем, в сети стали активно поднимать тему того, что Лазарев принял решение завершить карьеру и выступать больше не будет. Звучит это странно на фоне того, что как раз сейчас певец в большом туре по стране.«В очередной раз прошу перестать распространять фейки и верить в них до тех пор, пока не получите официальной информации из первых уст! Это уже похоже на целенаправленную травлю! Новость о том, что я завершаю свою творческую деятельность, перестаю давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в СМИ! Хочу сказать одно — не дождетесь!», - обратился Лазарев к сплетникам в своём telegram.Более того, артист расширил список городов и продлил тур, дабы никто не сомневался, что со сцены он уходить не намерен.