Ким Кардашьян вышла в свет в «том самом» платье Мерилин Монро

Устроителем мероприятия является Анна Винтур, а средства, собранные от продажи билетов, отправляются на благотворительность. Кстати, за пригласительный придётся выложить 35 тысяч долларов, это только за красную дорожку. А тем, кто намерен посидеть за столиками и посмотреть церемонию, это обойдётся от 200 до 300 тысяч долларов. Так что, за такие деньги, знаменитости должны поистине удивлять гостей.В этом году темой бала стал «позолоченный гламур» с отсылкой к моде XIX века. Ким Кардашьян попыталась поразить зрителей.Она явилась в знаменитом образе Мерилин Монро во время её речи по случаю дня рождения президента. Кардашьян примерила на себя то самое «голое» платье легендарной актрисы.Как она в него втиснулась? По словам источников, бизнесвумен пришлось изрядно похудеть за короткий срок и даже отрезать пару лишних кусков при помощи пластических хирургов. Чтобы уж совсем быть как Мерилин, Ким покрасила волосы в блонд.Кстати, представители Кардашьян клянутся, что платье Мерилин оригинальное. Несколько лет назад оно было продано на аукционе за 5 миллионов долларов. Чтобы повторить образ артистки, звезда реалити связалась с его нынешним владельцем и взяла наряд в аренду для красной дорожки, заплатив за это немалую сумму.Чего не сделаешь ради того, чтобы стать звездой вечеринки.