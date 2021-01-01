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Ким Кардашьян вышла в свет в «том самом» платье Мерилин Монро

Сегодня, 15:24
В США отгремел ежегодный традиционный бал костюма Met Gala. Знаменитости готовятся к нему загодя, стремясь покорить публику костюмами, кто во что горазд.

Ким Кардашьян вышла в свет в «том самом» платье Мерилин Монро
Устроителем мероприятия является Анна Винтур, а средства, собранные от продажи билетов, отправляются на благотворительность. Кстати, за пригласительный придётся выложить 35 тысяч долларов, это только за красную дорожку. А тем, кто намерен посидеть за столиками и посмотреть церемонию, это обойдётся от 200 до 300 тысяч долларов. Так что, за такие деньги, знаменитости должны поистине удивлять гостей.
В этом году темой бала стал «позолоченный гламур» с отсылкой к моде XIX века. Ким Кардашьян попыталась поразить зрителей.

Ким Кардашьян вышла в свет в «том самом» платье Мерилин Монро


Она явилась в знаменитом образе Мерилин Монро во время её речи по случаю дня рождения президента. Кардашьян примерила на себя то самое «голое» платье легендарной актрисы.

Ким Кардашьян вышла в свет в «том самом» платье Мерилин Монро


Как она в него втиснулась? По словам источников, бизнесвумен пришлось изрядно похудеть за короткий срок и даже отрезать пару лишних кусков при помощи пластических хирургов. Чтобы уж совсем быть как Мерилин, Ким покрасила волосы в блонд.

Ким Кардашьян вышла в свет в «том самом» платье Мерилин Монро


Кстати, представители Кардашьян клянутся, что платье Мерилин оригинальное. Несколько лет назад оно было продано на аукционе за 5 миллионов долларов. Чтобы повторить образ артистки, звезда реалити связалась с его нынешним владельцем и взяла наряд в аренду для красной дорожки, заплатив за это немалую сумму.
Чего не сделаешь ради того, чтобы стать звездой вечеринки.

Ким Кардашьян вышла в свет в «том самом» платье Мерилин Монро

Ким Кардашьян вышла в свет в «том самом» платье Мерилин Монро

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Мерилин Монро, lilynews

Количество просмотров: 936
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media

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