Ким Кардашьян вышла в свет в «том самом» платье Мерилин Монро

В этом году темой бала стал «позолоченный гламур» с отсылкой к моде XIX века. Ким Кардашьян попыталась поразить зрителей.
Она явилась в знаменитом образе Мерилин Монро во время её речи по случаю дня рождения президента. Кардашьян примерила на себя то самое «голое» платье легендарной актрисы.
Как она в него втиснулась? По словам источников, бизнесвумен пришлось изрядно похудеть за короткий срок и даже отрезать пару лишних кусков при помощи пластических хирургов. Чтобы уж совсем быть как Мерилин, Ким покрасила волосы в блонд.
Кстати, представители Кардашьян клянутся, что платье Мерилин оригинальное. Несколько лет назад оно было продано на аукционе за 5 миллионов долларов. Чтобы повторить образ артистки, звезда реалити связалась с его нынешним владельцем и взяла наряд в аренду для красной дорожки, заплатив за это немалую сумму.
Чего не сделаешь ради того, чтобы стать звездой вечеринки.