Ким Кардашьян появилась на красной дорожке с новым избранником

Конечно, парочка и раньше приходила вместе на одни и те же светские тусовки, но здесь они уже были официально вместе, так что, для светских фотографов это стало событием номер один на этом ужине.Для мероприятия Кардашьян выбрала длинное платье по фигуре усыпанное стразами. Поклонники уже ждут, когда же Ким в очередной раз выйдет замуж и объявит о беременности.