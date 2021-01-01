Для мероприятия Кардашьян выбрала длинное платье по фигуре усыпанное стразами. Поклонники уже ждут, когда же Ким в очередной раз выйдет замуж и объявит о беременности.
Ким Кардашьян появилась на красной дорожке с новым избранником
Сегодня, 13:40
Похоже, что совместное посещение ужина корреспондентов Белого Дома в Вашингтоне можно считать официальным объявлением того, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон теперь пара.
Конечно, парочка и раньше приходила вместе на одни и те же светские тусовки, но здесь они уже были официально вместе, так что, для светских фотографов это стало событием номер один на этом ужине.
Для мероприятия Кардашьян выбрала длинное платье по фигуре усыпанное стразами. Поклонники уже ждут, когда же Ким в очередной раз выйдет замуж и объявит о беременности.
Для мероприятия Кардашьян выбрала длинное платье по фигуре усыпанное стразами. Поклонники уже ждут, когда же Ким в очередной раз выйдет замуж и объявит о беременности.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Lilynews
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Количество просмотров: 1 950
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Соцсети
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Автор фото: Соцсети
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