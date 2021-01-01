Стилист Филиппа Киркорова рассказал, как певец общается с подчиненными

Так, мужчина признается, что певец - человек эмоциональный и вспыльчивый, может вести себя несдержанно и оскорблять подчиненых, но, мол, всё это за дело. Например, один раз Киркоров как следует «нашпиговал» Айрапетова из-за кроссовок от Dior.«У него была одна поездка — он прилетал из Америки, проводил день в Москве и летел в Дубай. Мне надо было пересобрать его вещи и отправить в Эмираты на две недели. Мы быстро упаковываем чемоданы, каждый «лук» расписан на определенные мероприятия, учтены даже простые выходы на улицу. Часа два на сборы. Все перемерили, успели, отправили. Думаю: «Ну хорошо. Отстрелялся!». Утром приходит смс, в котором меня жестко шпигуют. Оказывается, я забыл положить ему кроссовки Air Dior, которые потом перепродали за миллион. А тогда они только вышли, и их надо было носить. Он сказал: «Как хочешь, чтобы завтра у меня были кроссовки». Я беру их и вылетаю в Дубай как самый дорогой курьер», - вспоминает Арсен.По его словам, те дорогие кроссовки были на пике популярности и должны были отрабатывать затраченные на них миллионы, поэтому для Киркорова было так важно их носить в тот момент. После певец их перепродал за крупную сумму.