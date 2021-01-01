Депутат Госдумы прокомментировал высказывание Маграриты Симоньян о Максиме Галкине

За него уже поспешили заступиться коллеги, а резонансное высказывание прокомментировал даже один из представителей Госдумы.К счастью, комментарий прозвучал в частном порядке, в повестку заседания обсуждение жизни Галкина и Пугачевой внесено не было. Так вот, политик отметил, что Маргарите Симоньян не следовало бы лезть в постель к чужим людям, хотя, Галкин сам виноват.«В любом случае семейные дела — это тема, которая требует если не закрытости, то по меньшей мере осторожного отношения. Но если говорить о самом Галкине и других подобных деятелях, они, наоборот, изо всех сил свою подноготную выставляют наружу. Наверное, когда ты стремишься на собственных семейных скандалах сделать популярность, то следует ждать подобных проявлений»,- высказался депутат.Вместе с тем стоит отметить, что как раз Галкин и ему подобные на нашей эстраде, как правило, ведут себя тихо и даже скрытно. Это заметили и пользователи сети: «Ну Галкин себя никак не компрометировал, тихо мирно жил», «А какие у Галкина семейные скандалы? Он просто лицемер, оскорбивший Родину и наши войска», «Ему жаль украинских детей, а детей Донбаса не жалко. Им он гонорары не перечислял почему -то», «Пугалкиным надо было уезжать и просто помалкивать, тогда бы и не было у них проблем. Алла - молодец, а муженёк её загнал в такое положение семью», - рассуждает народ.