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Владислав Галкин появится в продолжении сериала "диверсант"

Сегодня, 15:46
Владислав Галкин скончался в 2010-ом году в возрасте 38 лет.

Владислав Галкин появится в продолжении сериала "диверсант"
Обстоятельства его смерти до сих пор до конца не выяснены. Актера нашли мертвым на съемной квартире. Причиной его смерти медики назвали внезапную остановку сердца, а вот его отчим предполагает, что Владислава убили.

Владислав Галкин появится в продолжении сериала "диверсант"


В 2004 году Галкин исполнил одну из главных ролей в сериале "Диверсант". А в скором времени у зрителей опять появится возможность увидеть актера на экранах в новой роли. Создатели сериала "воскресили" Владислава с помощью технологии deepfake.

Владислав Галкин появится в продолжении сериала "диверсант"


Не все зрители с восторгом восприняли эту новость, посчитав, такое решение кощунством.

Владислав Галкин появится в продолжении сериала "диверсант"

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Ключевые слова: julianews, Владислав Галкин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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