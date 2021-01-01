Владислав Галкин появится в продолжении сериала "диверсант"

Обстоятельства его смерти до сих пор до конца не выяснены. Актера нашли мертвым на съемной квартире. Причиной его смерти медики назвали внезапную остановку сердца, а вот его отчим предполагает, что Владислава убили.
В 2004 году Галкин исполнил одну из главных ролей в сериале "Диверсант". А в скором времени у зрителей опять появится возможность увидеть актера на экранах в новой роли. Создатели сериала "воскресили" Владислава с помощью технологии deepfake.
Не все зрители с восторгом восприняли эту новость, посчитав, такое решение кощунством.
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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