Владислав Галкин появится в продолжении сериала "диверсант"

Обстоятельства его смерти до сих пор до конца не выяснены. Актера нашли мертвым на съемной квартире. Причиной его смерти медики назвали внезапную остановку сердца, а вот его отчим предполагает, что Владислава убили.В 2004 году Галкин исполнил одну из главных ролей в сериале "Диверсант". А в скором времени у зрителей опять появится возможность увидеть актера на экранах в новой роли. Создатели сериала "воскресили" Владислава с помощью технологии deepfake.Не все зрители с восторгом восприняли эту новость, посчитав, такое решение кощунством.