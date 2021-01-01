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Кто заменит Максима Галкина в шоу "Сегодня вечером"

Сегодня, 13:16
Вчера стало известно, что съемки телешоу "Сегодня вечером" возобновились.

Кто заменит Максима Галкина в шоу "Сегодня вечером"
Передачу с 2017 года вел Максим Галкин, но похоже из Израиля возвращаться он пока не намерен, а своими высказываниями окончательно сжег мосты.

Кто заменит Максима Галкина в шоу "Сегодня вечером"


Руководство Первого канала оперативно нашло замену юмориста, и уже вскоре на экранах вместо Галкина появится Николай Цискаридзе.

Кто заменит Максима Галкина в шоу "Сегодня вечером"


"В первой, приуроченной к 9 мая программе, ведущим заявили Николая Цискаридзе, но пока неизвестно — останется ли он в проекте на постоянной основе. Посмотрят, как впишется в формат, опыт у него есть", - рассказал «СтарХиту» источник на съемочной площадке.

Есть вероятность, что ведущих будет несколько, и они будут сменять друг друга. Сам же Галкин теперь предпочитает отмалчиваться.

Кто заменит Максима Галкина в шоу "Сегодня вечером"

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Ключевые слова: julianews, Максим Галкин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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