Кто заменит Максима Галкина в шоу "Сегодня вечером"

Передачу с 2017 года вел Максим Галкин, но похоже из Израиля возвращаться он пока не намерен, а своими высказываниями окончательно сжег мосты.Руководство Первого канала оперативно нашло замену юмориста, и уже вскоре на экранах вместо Галкина появится Николай Цискаридзе."В первой, приуроченной к 9 мая программе, ведущим заявили Николая Цискаридзе, но пока неизвестно — останется ли он в проекте на постоянной основе. Посмотрят, как впишется в формат, опыт у него есть", - рассказал «СтарХиту» источник на съемочной площадке.Есть вероятность, что ведущих будет несколько, и они будут сменять друг друга. Сам же Галкин теперь предпочитает отмалчиваться.