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"Были тупыми": Леди Гага высказалась о русских

Сегодня, 12:27
Похоже 36-летняя Леди Гага больше не приедет в Россию с концертами.

"Были тупыми": Леди Гага высказалась о русских
Во время своего выступления в Лос-Анджелесе артистка позволила себе оскорбить русских.

"Были тупыми": Леди Гага высказалась о русских


"Им нужно было арестовать меня в России, пока у них была возможность. Я сказала им надеть на меня наручники, я приехала с конвоем. Они как были тупыми тогда, такими и остались", - заявила Гага со сцены.

"Были тупыми": Леди Гага высказалась о русских


Проблемы с представителями закона нашей страны у нее были дважды. В 2009-ом году певицу пытались арестовать за неподобающий вид на Красной площади. В 2014-ом она произнесла речь в поддержку ЛГТБ-сообщества во время концертов в Москве. После этого была проведена проверка по инициативе Виталия Милонова.

Ну, а русские по традиции, после высказываний Гаги принялись атаковать ее страницу в запрещенной ныне соцсети.

"Были тупыми": Леди Гага высказалась о русских

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Ключевые слова: julianews, Леди Гага

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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