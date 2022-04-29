"Были тупыми": Леди Гага высказалась о русских

Во время своего выступления в Лос-Анджелесе артистка позволила себе оскорбить русских."Им нужно было арестовать меня в России, пока у них была возможность. Я сказала им надеть на меня наручники, я приехала с конвоем. Они как были тупыми тогда, такими и остались", - заявила Гага со сцены.Проблемы с представителями закона нашей страны у нее были дважды. В 2009-ом году певицу пытались арестовать за неподобающий вид на Красной площади. В 2014-ом она произнесла речь в поддержку ЛГТБ-сообщества во время концертов в Москве. После этого была проведена проверка по инициативе Виталия Милонова.Ну, а русские по традиции, после высказываний Гаги принялись атаковать ее страницу в запрещенной ныне соцсети.