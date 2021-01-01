Многие издания сообщают, что на сцене в зале, где должен был состояться концерт, был вывешен баннер "Zа президента". В соцсетях появилось фото баннера, завешанное персоналом группы черным полотном. Администрация площадки просила его снять, однако получила отказ. В итоге "Би-2" отменили свой концерт. Ранее похожая ситуация произошла с ещё одной популярной группой - "ДДТ" во главе с Юрием Шевчуком отказалась от выступления в Тюмени из-за размещённой в зале буквы "Z" и заявила о переносе концерта.
Группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за баннера
Сегодня, 01:56
Знаменитая группа "Би-2" заявила об отмене концерта в Омске - деньги за билеты будут полностью возмещены.
На официальной странице музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте" появилось следующее обращение к поклонникам: "Друзья! С огромным разочарованием сообщаем, что наш концерт в Омске отменён. В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить. Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели. Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников. Мы обязательно проконтролируем, чтобы все деньги нашим поклонникам были возвращены. С любовью и верой в хорошую музыку, Би-2".
Многие издания сообщают, что на сцене в зале, где должен был состояться концерт, был вывешен баннер "Zа президента". В соцсетях появилось фото баннера, завешанное персоналом группы черным полотном. Администрация площадки просила его снять, однако получила отказ. В итоге "Би-2" отменили свой концерт. Ранее похожая ситуация произошла с ещё одной популярной группой - "ДДТ" во главе с Юрием Шевчуком отказалась от выступления в Тюмени из-за размещённой в зале буквы "Z" и заявила о переносе концерта.
Многие издания сообщают, что на сцене в зале, где должен был состояться концерт, был вывешен баннер "Zа президента". В соцсетях появилось фото баннера, завешанное персоналом группы черным полотном. Администрация площадки просила его снять, однако получила отказ. В итоге "Би-2" отменили свой концерт. Ранее похожая ситуация произошла с ещё одной популярной группой - "ДДТ" во главе с Юрием Шевчуком отказалась от выступления в Тюмени из-за размещённой в зале буквы "Z" и заявила о переносе концерта.
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Ключевые слова: Би-2, natalinews
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Количество просмотров: 1 521
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети
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Автор фото: соцсети
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Группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за баннера Знаменитая группа "Би-2" заявила об отмене концерта в Омске - деньги за билеты будут полностью возмещены.
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