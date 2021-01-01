Опубликован первый кадр с Марго Робби в образе Барби в одноименном фильме

Режиссером фильма выступает Грета Гервиг, ранее снявшая картину "Маленькие женщины". Сюжетная линия "Барби" пока держится в секрете, но, разумеется, такой фильм никак не может обойтись без Кена - знаменитого спутника самой популярной куклы в мире. Образ Кена на экране воплотит Райан Гослинг.Пока в сети представлен лишь образ самой Робби (на фото выше) - Барби в её исполнении запечатлена в розовом кабриолете.