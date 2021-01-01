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Опубликован первый кадр с Марго Робби в образе Барби в одноименном фильме

Сегодня, 01:24
Актриса Марго Робби появится на мировых экранах в образе Барби летом 2023 года.

Опубликован первый кадр с Марго Робби в образе Барби в одноименном фильме
Режиссером фильма выступает Грета Гервиг, ранее снявшая картину "Маленькие женщины". Сюжетная линия "Барби" пока держится в секрете, но, разумеется, такой фильм никак не может обойтись без Кена - знаменитого спутника самой популярной куклы в мире. Образ Кена на экране воплотит Райан Гослинг.

Опубликован первый кадр с Марго Робби в образе Барби в одноименном фильме


Опубликован первый кадр с Марго Робби в образе Барби в одноименном фильме


Пока в сети представлен лишь образ самой Робби (на фото выше) - Барби в её исполнении запечатлена в розовом кабриолете.

Опубликован первый кадр с Марго Робби в образе Барби в одноименном фильме

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Ключевые слова: Марго Робби, Райан Гослинг, natalinews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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