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Ксения Собчак посетила открытие Драматического театра

Вчера, 17:01
Порхающая по миру Ксения Собчак нашла время, чтобы заглянуть в Москву и появиться на открытии после ремонта Драматического театра на Малой Бронной.

Ксения Собчак посетила открытие Драматического театра
Наверное, на открытие любого другого театра она бы не пошла, но здесь же худруком является её муж Константин Богомолов, а потому это появление было обязательным.

Ксения Собчак посетила открытие Драматического театра


Константин был доволен происходящим и даже позволил фотографам сделать фото вместе со своей тещей Людмилой Нарусовой.

Ксения Собчак посетила открытие Драматического театра


Ну, а что касается Ксении, то, оказывается, она умудрилась приложить свою руку и к ремонту этого театра. Именно она давала советы Богомолову, как, по её мнению, должен выглядеть интерьер театра, и Константин со многим согласился.

«Вот уж и правда серый кардинал», - охарактеризовал Богомолов свою жену, но потом, правда, поправился – «Впрочем, не серый, а блистательный».

Так что, глядя на всю эту идиллию приходишь к выводу, что в этой семье все хорошо. Во всяком случае, пока.

Ксения Собчак посетила открытие Драматического театра

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Ключевые слова: julianews, Константин Богомолов, Ксения Собчак

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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