Ксения Собчак посетила открытие Драматического театра

Наверное, на открытие любого другого театра она бы не пошла, но здесь же худруком является её муж Константин Богомолов, а потому это появление было обязательным.Константин был доволен происходящим и даже позволил фотографам сделать фото вместе со своей тещей Людмилой Нарусовой.Ну, а что касается Ксении, то, оказывается, она умудрилась приложить свою руку и к ремонту этого театра. Именно она давала советы Богомолову, как, по её мнению, должен выглядеть интерьер театра, и Константин со многим согласился.«Вот уж и правда серый кардинал», - охарактеризовал Богомолов свою жену, но потом, правда, поправился – «Впрочем, не серый, а блистательный».Так что, глядя на всю эту идиллию приходишь к выводу, что в этой семье все хорошо. Во всяком случае, пока.