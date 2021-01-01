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Что Игорь Николаев сказал о семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Вчера, 16:40
Позавчера Маргарита Симоньян не постеснялась озвучить о семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина то, о чем многие и так догадывались.

Что Игорь Николаев сказал о семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Она заявила, что ей достоверно известно о том, что юморист не интересуется женщинами, а на артистке женился для прикрытия и обогащения.

Что Игорь Николаев сказал о семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина


Эти высказывания возмутили Катю Гордон и Лайму Вайкуле. А теперь поддержать звездной семейство решил и Игорь Николаев.

Что Игорь Николаев сказал о семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина


"Я и моя семья свидетельствуем свою любовь и искреннюю симпатию к нашим друзьям, замечательной семейной паре — Алле Пугачевой и Максиму Галкину. Каждый раз, находясь в их гостеприимном доме, и принимая их в своем, мы наслаждались общением и их любовью друг к другу. Центр их семейной вселенной — это Гарик и Лиза, прекрасные, скромные и талантливые дети. Я с огромной радостью принял предложение стать крестным отцом Лизочки, обожаю Гарика, и желаю этой прекрасной дружной семье счастья, здоровья и благополучия, где бы они ни находились! Наша семья вас любит, и, конечно, с нетерпением ждет встречи", - написал исполнитель.

Кстати, неуместные слова Симоньян еще никто не опроверг. Сами Пугачева и Галкин предпочитают отмалчиваться.

Что Игорь Николаев сказал о семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина

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Ключевые слова: julianews, Игорь Николаев, Алла Пугачева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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