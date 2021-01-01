Лайма Вайкуле высказалась о Маргарите Симоньян

На днях журналист Маргарита Симоньян позволила себе озвучить один из секретов семейки, который и так лежал на поверхности.Такой дерзости никто не ожидал, даже Катя Гордон, судя по всему, слепо верящая в то, что Галкину все же интересны женщины. Ну а Лайма Вайкуле потрясена особенно. Певица поспешила высказаться, заявив, что Симоньян поступила подло и бестактно, однако ж не стала уверять аудиторию в том, что юморист «не такой».«За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать. Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным», - высказалась Вайкуле, добавив, что своим высказыванием журналистка проявила неуважение к поклонникам знаменитых супругов и это показывает её «уровень культуры и интеллекта».