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Лайма Вайкуле высказалась о Маргарите Симоньян

Сегодня, 12:19
Лайма Вайкуле многие годы водит дружбу с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой, и наверняка знает их семейные тайны.

Лайма Вайкуле высказалась о Маргарите Симоньян
На днях журналист Маргарита Симоньян позволила себе озвучить один из секретов семейки, который и так лежал на поверхности.

Лайма Вайкуле высказалась о Маргарите Симоньян


Такой дерзости никто не ожидал, даже Катя Гордон, судя по всему, слепо верящая в то, что Галкину все же интересны женщины. Ну а Лайма Вайкуле потрясена особенно. Певица поспешила высказаться, заявив, что Симоньян поступила подло и бестактно, однако ж не стала уверять аудиторию в том, что юморист «не такой».

Лайма Вайкуле высказалась о Маргарите Симоньян


«За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать. Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным», - высказалась Вайкуле, добавив, что своим высказыванием журналистка проявила неуважение к поклонникам знаменитых супругов и это показывает её «уровень культуры и интеллекта».

Лайма Вайкуле высказалась о Маргарите Симоньян

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Ключевые слова: julianews, Лайма Вайкуле, Алла Пугачева, Маргарита Симоньян

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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