Первый канал возобновил съемки программы «Сегодня вечером» без Максима Галкина

Похоже, что Максим Галкин, действительно «сжег мосты» и если шоу Ивана Урганта имеет шансы на возвращение в эфир в прежнем формате и с тем же ведущим, то на Галкине уже поставлен крест.

Накануне стало известно, что Первый канал возобновил съемки программы «Сегодня вечером», ведущим которого был Максим Галкин.Так вот, находящегося на отдыхе и лечении в Израиле Галкина, решили не приглашать.Кто будет новым ведущим пока неизвестно, но, как кажется, эта проблема вполне решаема.