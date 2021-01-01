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Первый канал возобновил съемки программы «Сегодня вечером» без Максима Галкина

Сегодня, 11:59
Похоже, что Максим Галкин, действительно «сжег мосты» и если шоу Ивана Урганта имеет шансы на возвращение в эфир в прежнем формате и с тем же ведущим, то на Галкине уже поставлен крест.

Первый канал возобновил съемки программы «Сегодня вечером» без Максима Галкина
Накануне стало известно, что Первый канал возобновил съемки программы «Сегодня вечером», ведущим которого был Максим Галкин.

Первый канал возобновил съемки программы «Сегодня вечером» без Максима Галкина


Так вот, находящегося на отдыхе и лечении в Израиле Галкина, решили не приглашать.

Первый канал возобновил съемки программы «Сегодня вечером» без Максима Галкина


Кто будет новым ведущим пока неизвестно, но, как кажется, эта проблема вполне решаема.

Первый канал возобновил съемки программы «Сегодня вечером» без Максима Галкина

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Ключевые слова: julianews, Максим Галкин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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