Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

За что Эммануил Виторган потребовал извинений от Никиты Михалкова

Вчера, 19:51
Бесогон Михалков порассуждал о патриотизме, поместив некоторых знаменитостей в блок предателей Родины.

За что Эммануил Виторган потребовал извинений от Никиты Михалкова
Там же оказался и Эммануил Виторган вместе со своей женой Ириной Млодик. По словам Никиты Сергеевича, с началом спецоперации артист рванул спасаться в Латвию, прихватив семейство. Виторган отмалчивался, но решил всё же высказаться, заявив, что слова режиссёра - наглая ложь и он давно находится в Москве.

За что Эммануил Виторган потребовал извинений от Никиты Михалкова


Актер подтвердил, что действительно ездил в Европу на отдых, но уехал он за день до начала спецоперации и никакого представления не имел о том, что произойдёт на следующий день. Побыв в отпуске, Эммануил Гедеонович отправился обратно в Россию, но, авиасообщение было уже закрыто. Поэтому семейству, якобы, пришлось добираться до дома на перекладных и даже пешком, таща чемоданы и детей на руках.

За что Эммануил Виторган потребовал извинений от Никиты Михалкова


«Я не считал нужным реагировать на слухи, так как это не является правдой. Да, я с семьей действительно уезжал отдыхать, но до начала известных событий, билеты были куплены за долго, а вернулись мы в Россию сразу, как только появилась возможность добраться. Я не буду рассказывать, как это было не просто, так как воздушное сообщение было закрыто и нам пришлось возвращаться в Россию, пересекая границы на автомобиле и пешком, между прочим с маленькими детьми, неся в руках тяжелые чемоданы. Но после того, как по федеральному каналу в передаче «Бесогон» с многочисленными повторами, был показан сюжет, в котором содержалась недостоверная и лживая информация обо мне, я понял, что молчать не должен», - обратился к публике артист.

Он также обвинил редакторов передачки Михалкова в некомпетентности и потребовал опровержения порочащей его репутацию информации. Никита Сергеевич Бесогон, то есть, Михалков, пока отмалчивается.

За что Эммануил Виторган потребовал извинений от Никиты Михалкова

← "Все рушит": Дилара рассказала о проблемах Моргенштерна "Опять онкологию": Возлюбленный Лены Катиной рассказал о своей болез... →

Ключевые слова: julianews, Никита Михалков, Эммануил Виторган

Количество просмотров: 1 508
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Эммануил Виторган экономит на своей дочери
Эммануил Виторган не сдержал слез, когда родилась дочка
Эммануил Виторган пострадал от рук мошенников
Эммануил Виторган сообщил об успехах любимого внука Платона
"Опять онкологию": Возлюбленный Лены Катиной рассказал о своей болезни Осенью прошлого года Лена Катина рассказала, что она вновь не одинока.
За что Эммануил Виторган потребовал извинений от Никиты Михалкова Бесогон Михалков порассуждал о патриотизме, поместив некоторых знаменитостей в блок предателей Родины.
"Все рушит": Дилара рассказала о проблемах Моргенштерна Несмотря на громкое заявление, некоторые уверены, что проблемы с психическим здоровьем у Алишера Моргенштерна уже давно.
Дочка Розы Сябитовой ждет ребенка В 2020 году телесваха Роза Сябитова в очередной раз выдала замуж дочь Ксению.
Мадонна рассталась со своим бойфрендом Как часто бывает, Ахмалик был танцором в группе Мадонны ив 2019 году их рабочие отношения переросли в «любовь».
Дана Борисова отпраздновала 5 лет трезвой жизни Дана Борисова отпраздновала юбилей твоей трезвой жизни - 5 лет без наркотиков, ну или почти без них, ибо порой возникали сомнения.
Анна Городжая рассказала, где в этом году планируют отдыхать российские звёзды Миссис Россия, соучредитель свадебного агентства «Свадьберри», организатор звёздных свадеб Анна Городжая дала советы тем, кто уже сейчас задумывается о летнем отдыхе, поведав о том, к каким местам присматриваются звёзды российского шоу-бизнеса.
Психиатр назвал диагноз Эмбер Херрд Суды между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд становятся все интересней.
Яна Ясс порадовала искушённого слушателя стильным треком "Цветы лотоса" В новой песне певицы Яны Ясс "Цветы Лотоса" дождливая весна на сердце перекликается с настроением трека. Этот ливень - это метафора не горести или уныния, а олицетворение очищения и любви. Благодаря добрым чувствам приходит рассвет, пробуждающий то самое необъятное бесконечное вечное, расцветающее, как лотос в наших душах и сердцах.
Евгений Петросян поделился снимком с сыном В блоге Евгения Петросяна нечасто можно увидеть семейные снимки.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.