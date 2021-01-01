За что Эммануил Виторган потребовал извинений от Никиты Михалкова

Там же оказался и Эммануил Виторган вместе со своей женой Ириной Млодик. По словам Никиты Сергеевича, с началом спецоперации артист рванул спасаться в Латвию, прихватив семейство. Виторган отмалчивался, но решил всё же высказаться, заявив, что слова режиссёра - наглая ложь и он давно находится в Москве.Актер подтвердил, что действительно ездил в Европу на отдых, но уехал он за день до начала спецоперации и никакого представления не имел о том, что произойдёт на следующий день. Побыв в отпуске, Эммануил Гедеонович отправился обратно в Россию, но, авиасообщение было уже закрыто. Поэтому семейству, якобы, пришлось добираться до дома на перекладных и даже пешком, таща чемоданы и детей на руках.«Я не считал нужным реагировать на слухи, так как это не является правдой. Да, я с семьей действительно уезжал отдыхать, но до начала известных событий, билеты были куплены за долго, а вернулись мы в Россию сразу, как только появилась возможность добраться. Я не буду рассказывать, как это было не просто, так как воздушное сообщение было закрыто и нам пришлось возвращаться в Россию, пересекая границы на автомобиле и пешком, между прочим с маленькими детьми, неся в руках тяжелые чемоданы. Но после того, как по федеральному каналу в передаче «Бесогон» с многочисленными повторами, был показан сюжет, в котором содержалась недостоверная и лживая информация обо мне, я понял, что молчать не должен», - обратился к публике артист.Он также обвинил редакторов передачки Михалкова в некомпетентности и потребовал опровержения порочащей его репутацию информации. Никита Сергеевич Бесогон, то есть, Михалков, пока отмалчивается.