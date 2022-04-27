Анна Городжая рассказала, где в этом году планируют отдыхать российские звёзды

На личной странице в социальной Сети Анна пишет:"Год начался тяжело, много моральных переживаний из-за обстановки в мире, плюс ко всему, начало года в работе было очень активное, много новых мероприятий, бессонных ночей, как никогда организм и особенно нервная система - требует восстановления.И я задумалась, куда же поехать отдыхать в этом году. К тому же, мои звёздные клиенты постоянно у меня спрашивают «Посоветуй, куда поехать отдыхать, чтобы сервис был хороший и безопасно!»Этот вопрос встал не только передо мной, но и перед всеми Россиянами. Сначала как обычно рассматривали направления Турция, Таиланд, Мальдивы, но в условиях реалий, как-то страшно остаться в чужой стране, не имея возможности вернуться. Хорошо подумав и взвесив риски, я сместила ракурс на Российские места отдыха и ближнее зарубежье. Никак не могла решить, какого формата отдых выбрать, что бы понравился всем: активности на море, экскурсионный тур, круиз или спортивный поход. В нашей семье у каждого своё направление пожеланий для полного релакса, и надо угодить всем вкусам.Я очень люблю Сочи, со всем его многообразием мест для отдыха, здесь море и горы в идеальном сочетании, совсем рядом граница с Абхазией, там также красиво, интересно и есть, что посмотреть. Много различных экскурсий и активностей для детей, казалось бы, супер вариант. Но, мы, как и многие мои знакомые и друзья уже объездили вдоль и поперёк всё наше Черноморское побережье, а хочется чего-то нового и необычного.В общем я долго размышляла, искала в интернете подходящие варианты, и тут вселенная сама подсказала мне решение. Мои звездные клиенты на одной из встреч по организации их праздника, рассказали, что собираются на майские в Казахстан. Я очень удивилась, так как никогда раньше не слышала об отдыхе в этом месте. Но когда я узнала, что в Актау есть отель Rixos, пять звёзд, да ещё и на берегу моря, я решила тщательно изучить это направление и была приятно удивлена! Актау - город в Казахстане, жемчужина на берегу Каспийского моря. Большая палитра активного отдыха - катание на лошадях, водные прогулки, аквапарк, пешие прогулки в ближайших окрестностях. Также можно просто понежиться на берегу одного из прекраснейших водоемов Азии и мира - Каспийского моря. Великолепные достопримечательности, казахская кухня и радушие местного гостеприимного населения не оставит никого равнодушным!Что касается отеля для отдыха, то посмотрев отзывы оя удивилась ещё больше. Это первый и единственный пятизвёздочный отель Казахстана, который работает по системе «all inclusive». Роскошный семейный отель, который находится в окружении невероятно чистых прибрежных песков и прозрачной лазурной воды Каспия. У отеля роскошные номера, спа-салон, собственный аквапарк и многое другое.Изучая в интернете это красивейшее место, я мысленно уже была там.Не маловажно, перелёт из Москвы прямой и длится всего 3 часа.Рассказав об этом прекрасном месте своей семье, мы однозначно решили: «Мы летим в Казахстан, в Rixos Water World Aktau»!Я сразу же позвонила своим знакомым, которые интересовались о месте отдыха в этом году и рассказала об своём открытии! И буквально через пару дней, мне посыпались сообщения с благодарностью о том, что я нашла это замечательное место для отдыха. Мне кажется, что в этом году, все звёзды будут отдыхать в Казахстане в Rixos Water World Aktau.Я приглашаю и вас присоединиться к нашему увлекательному путешествию!