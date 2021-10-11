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Яна Ясс порадовала искушённого слушателя стильным треком "Цветы лотоса"

Сегодня, 18:24
В новой песне певицы Яны Ясс "Цветы Лотоса" дождливая весна на сердце перекликается с настроением трека. Этот ливень - это метафора не горести или уныния, а олицетворение очищения и любви. Благодаря добрым чувствам приходит рассвет, пробуждающий то самое необъятное бесконечное вечное, расцветающее, как лотос в наших душах и сердцах.

Яна Ясс порадовала искушённого слушателя стильным треком "Цветы лотоса"
Композиция Яны Ясс помогает пробиться этому свету любви из глубин души каждого из нас, как цветы лотоса, которые прорастают сквозь запутанные сети усталости и опустошенности.

Яна Ясс порадовала искушённого слушателя стильным треком "Цветы лотоса"


Новая песня Яны Ясс "Цветы Лотоса" украсила чарты российских радиостанций, а также получила многочисленные положительные оценки музыкальных журналистов и критиков.

Яна Ясс порадовала искушённого слушателя стильным треком "Цветы лотоса"


Вся песня посвящена человеческой жизни, ее скоротечности, противостоянию господству лжи и слухов, поиску истинной любви и себя в этом мире.

Многоголосие инструментов буквально материализует перед глазами образ цветов лотоса, которые с древности считаются сакральными, пробивающихся на свободу через трясину, словно вечное сияние абсолютного света в темноте.

"Мой трек "Цветы Лотоса" рассказывает о том, что для достижения гармонии в любви нужно научиться бороться с самим собой, со страхами и искушениями, и делать это важно вместе или в одиночку, ведь в любом случае будет награда - любовь. Ее жаждут заполучить абсолютно все, но бороться готов далеко не каждый. Чем больше нас обсуждают, чем больше мы сами посылаем хейта, тем негативнее это сказывается на нашу психологическую стабильность и усыпляет наши сердца, и только любовь помогает решить любые сложности в жизни. В общем-то об этом моя история и песня", - комментирует свою композицию Яна Ясс.

"Цветы Лотоса" - это трендовый трек, наполненный сильной лирической составляющей. Музыкальное произведение стало новым витком в карьере певицы и подспорьем для начала сотрудничества с лейблом «RockFAM».

Библиографическая справка об исполнителе:

Яна Игоревна Джалю (Величко) – российский музыкант, певица, автор-исполнитель, писатель, философ, автор методики «Счастье без усилий», учредитель благотворительного фонда «Путеводная звезда», носитель учения древней тибетской философии Бон, наставник по осознанному счастью и медитации. Известна также под псевдонимом Яна Ясс.

Рецензии музыкальных критиков:

Денис Ступников, KM.ru:

«Цветы Лотоса» - тот редкий случай, когда песня одновременно представляет собой узнаваемую картинку с натуры и инструкцию по выживанию. Чувственный голос Яны Ясс, возникая откуда-то из глубин подсознания, приносит слушателю умиротворение под качественный поп-рок. Апелляция к скрытым внутренним резервам и простые рецепты счастья, вроде «не влюбляйтесь, когда вам одиноко».

Алексей Мажаев, информационное агентство InterMedia:

«Модно, стильно, молодёжно… Впрочем, стоп! Ошибочно думать, что модная и стильная музыка обязательно должна адресоваться лишь тинейджерам. Слушатели постарше тоже заслуживают хороших поп-песен. Новая композиция Яны Ясс «Цветы лотоса» гармонично сочетающая современный саунд, запоминающуюся мелодию и глубокий, но не «загрузочный» текст. Песня будет органично звучать в летних плейлистах».

Яна Ясс порадовала искушённого слушателя стильным треком "Цветы лотоса"

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Ключевые слова: Яны Ясс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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Яна Ясс порадовала искушённого слушателя стильным треком "Цветы лотоса" В новой песне певицы Яны Ясс "Цветы Лотоса" дождливая весна на сердце перекликается с настроением трека. Этот ливень - это метафора не горести или уныния, а олицетворение очищения и любви. Благодаря добрым чувствам приходит рассвет, пробуждающий то самое необъятное бесконечное вечное, расцветающее, как лотос в наших душах и сердцах.
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