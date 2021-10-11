Виктория Дайнеко пришла на премьеру со своим возлюбленным

Ей как матери одиночке трудно было найти время на встречи с потенциальными возлюбленными, в то время как ее бывший муж успел даже обзавестись еще одним ребенком. Хотя в окружении певицы поговаривают, что на самом деле дело в ее склочном характере.И вот недавно Виктория сообщила, что снова влюбленна. В сети она познакомилась с мужчиной, который даже не знал, что она певица.А вчера Дайнеко пришла на премьеру мультфильма «Суворов. Великое путешествие» со своим молодым человеком. Парочка держалась за руки и позировала фотографам.Надеемся, Виктория нашла свое счастье, а ее бывший муж сможет вздохнуть спокойно.