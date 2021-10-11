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Виктория Дайнеко пришла на премьеру со своим возлюбленным

Сегодня, 12:19
Виктория Дайнеко после громкого развода долго не могла устроить личную жизнь.

Виктория Дайнеко пришла на премьеру со своим возлюбленным
Ей как матери одиночке трудно было найти время на встречи с потенциальными возлюбленными, в то время как ее бывший муж успел даже обзавестись еще одним ребенком. Хотя в окружении певицы поговаривают, что на самом деле дело в ее склочном характере.

Виктория Дайнеко пришла на премьеру со своим возлюбленным


И вот недавно Виктория сообщила, что снова влюбленна. В сети она познакомилась с мужчиной, который даже не знал, что она певица.
А вчера Дайнеко пришла на премьеру мультфильма «Суворов. Великое путешествие» со своим молодым человеком. Парочка держалась за руки и позировала фотографам.

Виктория Дайнеко пришла на премьеру со своим возлюбленным


Надеемся, Виктория нашла свое счастье, а ее бывший муж сможет вздохнуть спокойно.

Виктория Дайнеко пришла на премьеру со своим возлюбленным

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Ключевые слова: julianews, Виктория Дайнеко

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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