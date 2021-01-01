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"Указали на место": Ксения Собчак высказалась о Сергее Лазареве

Сегодня, 18:09
Накануне Папарацци уже рассказывали, как Ксюша ловко поддержала Максима Галкина, ведь её тоже начали прессовать после того, как она «выступила против спецоперации на Украине».

"Указали на место": Ксения Собчак высказалась о Сергее Лазареве
А сейчас «ярая оппозиционерка» Собчак мимоходом пристыдила Сергея Лазарева, который начало спецоперации воспринял весьма болезненно и на эмоциях сначала написал пару постов против, а потом и вовсе удалил свой аккаунт.

"Указали на место": Ксения Собчак высказалась о Сергее Лазареве


Так вот сейчас Сергей, похоже, свою позицию переосмыслил и готов выступить на музыкально-патриотическом марафоне «Zа Россию».

"Указали на место": Ксения Собчак высказалась о Сергее Лазареве


Пропустить такое Собчак не могла никак и даже опубликовала те самые посты Лазарева, бережно сохраненные, как раз для такого случая.

«Быстро, однако Серёже указали на его место»: Вслед за Максимом Галкиным, Ксения Собчак «поддержала» Сергея Лазарева, который изменил свое решение по поводу спецоперации

Ну, а вместе с ними и свой комментарий.

«Интересная афиша попалась на глаза. А ведь совсем недавно Лазарев выступал против, посты писал (правда, удалил потом). Быстро, однако Серёже указали на его место», - съехидничала Ксения.

"Указали на место": Ксения Собчак высказалась о Сергее Лазареве

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Ключевые слова: julianews, Ксения Собчак, Сергей Лазарев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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