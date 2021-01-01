"Указали на место": Ксения Собчак высказалась о Сергее Лазареве

А сейчас «ярая оппозиционерка» Собчак мимоходом пристыдила Сергея Лазарева, который начало спецоперации воспринял весьма болезненно и на эмоциях сначала написал пару постов против, а потом и вовсе удалил свой аккаунт.Так вот сейчас Сергей, похоже, свою позицию переосмыслил и готов выступить на музыкально-патриотическом марафоне «Zа Россию».Пропустить такое Собчак не могла никак и даже опубликовала те самые посты Лазарева, бережно сохраненные, как раз для такого случая.«Быстро, однако Серёже указали на его место»: Вслед за Максимом Галкиным, Ксения Собчак «поддержала» Сергея Лазарева, который изменил свое решение по поводу спецоперацииНу, а вместе с ними и свой комментарий.«Интересная афиша попалась на глаза. А ведь совсем недавно Лазарев выступал против, посты писал (правда, удалил потом). Быстро, однако Серёже указали на его место», - съехидничала Ксения.