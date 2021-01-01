Макс Барских собрался на гастроли

Новобранец украинской армии Микола Бортник две недели назад красовался в военной форме и автоматом в руках, уверяя, что отправляется воевать, но что-то не сложилось.
Хотя Микола, он же Макс Барских, через свои соцсети интересовался, где ему приобрести необходимое обмундирование, чтобы быть во всеоружии.
Но может тактические очки оказались не того бренда или бронежилет тяжеловат и в результате Микола навострил лыжи в противоположную от ДНР сторону.
Уже 13 мая у Макса начинается тур по Америке, а дальше, согласно расписанию, его ждут в Германии и Чехии. Вот и повоюем!
Ключевые слова: julianews
, Макс Барских
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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