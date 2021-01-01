Макс Барских собрался на гастроли

Хотя Микола, он же Макс Барских, через свои соцсети интересовался, где ему приобрести необходимое обмундирование, чтобы быть во всеоружии.Но может тактические очки оказались не того бренда или бронежилет тяжеловат и в результате Микола навострил лыжи в противоположную от ДНР сторону.Уже 13 мая у Макса начинается тур по Америке, а дальше, согласно расписанию, его ждут в Германии и Чехии. Вот и повоюем!