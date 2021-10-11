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Ксения Собчак поддержала Максима Галкина

Сегодня, 14:07
Накануне Максим Галкин решил объяснить своим поклонникам, что на самом деле он уехал из страны не потому, что он решил эмигрировать, а потому, что ему не дали возможность зарабатывать здесь деньги.


Ксения Собчак поддержала Максима Галкина
Он записал очередной пост, где долго и подробно рассказывал, как власть моментально отреагировала на его высказывание против спецоперации и тут же заблокировала все его рекламные контракты и начался саботаж его концертов по России. Ну, вот тут ему и пришлось уехать. Во-первых, чтобы просто отдохнуть. Во-вторых, чтобы зарабатывать деньги на содержание семьи, но он, как любил Россию и своего зрителя, так и любит.

Ксения Собчак поддержала Максима Галкина


Под все сказанное тут же подписалась Ксения Собчак, которая выразила поддержку Галкину и заявила, что вот и с ней было тоже самое после того, как она выставила пост 24 февраля. Держись, Макс!

Ксения Собчак поддержала Максима Галкина


Вот только в посте был анонс её очередного шоу, где было обсуждение произошедшего и, естественно, заработок денег с рекламы. На тот момент, монетизацию ютуба еще никто не отменял. А гон на Собчак начался, когда она срочно полетела оформлять себе израильское гражданство.

Ксения Собчак поддержала Максима Галкина


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Ключевые слова: julianews, Ксения Собчак, Максим Галкин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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