Ксения Собчак поддержала Максима Галкина

Он записал очередной пост, где долго и подробно рассказывал, как власть моментально отреагировала на его высказывание против спецоперации и тут же заблокировала все его рекламные контракты и начался саботаж его концертов по России. Ну, вот тут ему и пришлось уехать. Во-первых, чтобы просто отдохнуть. Во-вторых, чтобы зарабатывать деньги на содержание семьи, но он, как любил Россию и своего зрителя, так и любит.Под все сказанное тут же подписалась Ксения Собчак, которая выразила поддержку Галкину и заявила, что вот и с ней было тоже самое после того, как она выставила пост 24 февраля. Держись, Макс!Вот только в посте был анонс её очередного шоу, где было обсуждение произошедшего и, естественно, заработок денег с рекламы. На тот момент, монетизацию ютуба еще никто не отменял. А гон на Собчак начался, когда она срочно полетела оформлять себе израильское гражданство.