Дом, милый дом, - написал он на своей страничке и сообщил, что Джио и малышка наконец-то вместе с ними и теперь пришло время быть благодарными за ту жизнь, которую они только что приняли в этот мир.
Криштиану Рональду поделился снимком с дочерью
Вчера, 14:27
Три дня назад Криштиану Роналду опубликовал трагическое письмо, о том, что один из его близнецов умер при родах, но жизнь не стоит на месте.
И вот уже счастливый отец собрал всю свою семью, чтобы сделать новое фото с новым членом семьи.
Дом, милый дом, - написал он на своей страничке и сообщил, что Джио и малышка наконец-то вместе с ними и теперь пришло время быть благодарными за ту жизнь, которую они только что приняли в этот мир.
Дом, милый дом, - написал он на своей страничке и сообщил, что Джио и малышка наконец-то вместе с ними и теперь пришло время быть благодарными за ту жизнь, которую они только что приняли в этот мир.
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Ключевые слова: julianews, Криштиану Роналду
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Количество просмотров: 3 666
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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