Криштиану Рональду поделился снимком с дочерью

Три дня назад Криштиану Роналду опубликовал трагическое письмо, о том, что один из его близнецов умер при родах, но жизнь не стоит на месте.

И вот уже счастливый отец собрал всю свою семью, чтобы сделать новое фото с новым членом семьи.Дом, милый дом, - написал он на своей страничке и сообщил, что Джио и малышка наконец-то вместе с ними и теперь пришло время быть благодарными за ту жизнь, которую они только что приняли в этот мир.