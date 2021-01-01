Сколько заработала Оксана Самойлова на своей косметике

Каким только бизнесом она не занимается, кроме того, получает миллионы со своего блога. Благодаря этому семья ни в чем себе не отказывает и живёт на широкую ногу.В 2020 году супруга репера начала развивать свой бренд косметики, дизайн которой полностью «слизала» у Кайли Дженнер. Назвать кремы и маски от Самойловой дешёвыми нельзя, стоимость наборов доходит до нескольких тысяч рублей. В сети множество спорных отзывов о продуктах, блогеры уверены, что стоимость средств явно завышена. Однако, народ всё же активно покупает пресловутые розовые баночки.И вот, бренд заработал первы миллиард рублей. Но есть нюанс. Лично жена Джигана получит из этой суммы 235 миллионов, что, конечно, тоже очень неплохо. Дело в том, что Оксана ведёт этот дело в партнёрстве с некой Мариной Назаровой, которая и является «мозгом» конторы и основным владельцем, в том время, как Самойлова, по сути, лишь лицо компании.Кстати, журналисты выяснили, что предприимчивая бизнесвумен Назарова также является основной владелицей «бизнеса» Анастасии Решетовой и Егора Крида.