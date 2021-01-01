Сколько заработала Оксана Самойлова на своей косметике

В 2020 году супруга репера начала развивать свой бренд косметики, дизайн которой полностью «слизала» у Кайли Дженнер. Назвать кремы и маски от Самойловой дешёвыми нельзя, стоимость наборов доходит до нескольких тысяч рублей. В сети множество спорных отзывов о продуктах, блогеры уверены, что стоимость средств явно завышена. Однако, народ всё же активно покупает пресловутые розовые баночки.
И вот, бренд заработал первы миллиард рублей. Но есть нюанс. Лично жена Джигана получит из этой суммы 235 миллионов, что, конечно, тоже очень неплохо. Дело в том, что Оксана ведёт этот дело в партнёрстве с некой Мариной Назаровой, которая и является «мозгом» конторы и основным владельцем, в том время, как Самойлова, по сути, лишь лицо компании.
Кстати, журналисты выяснили, что предприимчивая бизнесвумен Назарова также является основной владелицей «бизнеса» Анастасии Решетовой и Егора Крида.