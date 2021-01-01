Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Сколько заработала Оксана Самойлова на своей косметике

Вчера, 14:08
Многие давно недоумевают, зачем такой сильной и обеспеченной женщине, как Оксана Самойлова, обуза в виде пьющего мужа Джигана.

Сколько заработала Оксана Самойлова на своей косметике
Каким только бизнесом она не занимается, кроме того, получает миллионы со своего блога. Благодаря этому семья ни в чем себе не отказывает и живёт на широкую ногу.

Сколько заработала Оксана Самойлова на своей косметике


В 2020 году супруга репера начала развивать свой бренд косметики, дизайн которой полностью «слизала» у Кайли Дженнер. Назвать кремы и маски от Самойловой дешёвыми нельзя, стоимость наборов доходит до нескольких тысяч рублей. В сети множество спорных отзывов о продуктах, блогеры уверены, что стоимость средств явно завышена. Однако, народ всё же активно покупает пресловутые розовые баночки.

Сколько заработала Оксана Самойлова на своей косметике


И вот, бренд заработал первы миллиард рублей. Но есть нюанс. Лично жена Джигана получит из этой суммы 235 миллионов, что, конечно, тоже очень неплохо. Дело в том, что Оксана ведёт этот дело в партнёрстве с некой Мариной Назаровой, которая и является «мозгом» конторы и основным владельцем, в том время, как Самойлова, по сути, лишь лицо компании.

Кстати, журналисты выяснили, что предприимчивая бизнесвумен Назарова также является основной владелицей «бизнеса» Анастасии Решетовой и Егора Крида.

Сколько заработала Оксана Самойлова на своей косметике

← Анна Дзюба записала песню с Филиппом Киркоровым "Умной оказалась я": Ольга Бузова высказалась о Дмитрие Тарасове →

Ключевые слова: julianews, Оксана Самойлова

Количество просмотров: 3 913
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Оксана Самойлова рассказала о проблемах в бизнесе
Сын Оксаны Самойловой и Джигана отпраздновал первый день рождения в костюме за 28 тысяч рублей
Оксана Самойлова пошутила насчёт размеров Джигана
Оксана Самойлова и Джиган потратили на семейный отдых почти 7 миллионов рублей
Ника Белоцерковская призналась, что у нее был роман с Сергеем Шнуровым Сергей Шнуров и его экс-жена Матильда (Елена Мозговая) развелись в 2018 году.
Джонни Депп заявил, что Эмбер Хёрд употребляла запрещенные вещества на их свадьбе Джонни Депп вновь судится с экс-жёнушкой Эмбер Хёрд, в надежде обвинить её в клевете и получить огромную сумму за моральный ущерб.
Иосиф Пригожин задумался об израильском гражданстве Конечно, Иосиф Пригожин все прекрасно понимает, что за пределами России у него работы нет и быть не может, но мысли об упущенных возможностях с гражданством не дают ему покоя.
Сколько зарабатывает Людмила Поргина в театре Людмила Поргина уже неоднократно конфликтовала с директором «Ленкома» Марком Варшавером.
Криштиану Рональду поделился снимком с дочерью Три дня назад Криштиану Роналду опубликовал трагическое письмо, о том, что один из его близнецов умер при родах, но жизнь не стоит на месте.
Алина Кабаева появилась на публике Как известно, личная жизнь Алины Кабаевой сродни государственной тайне и её редкие появления на людях всегда становится событием.
"Умной оказалась я": Ольга Бузова высказалась о Дмитрие Тарасове Ольга Бузова снова появилась в эфире Матч-ТВ, где торжественно помирилась с Дмитрием Губерниевым, а также приняла участие в обсуждениях важности медиа сферы.
Сколько заработала Оксана Самойлова на своей косметике Многие давно недоумевают, зачем такой сильной и обеспеченной женщине, как Оксана Самойлова, обуза в виде пьющего мужа Джигана.
Анна Дзюба записала песню с Филиппом Киркоровым Пока Артем Умрихин просеивал никому не известных певиц, чтобы укомплектовать свой дуэт, Анна Дзюба мелочиться не стала и взяла в команду Филиппа Киркорова.
Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой Сегодня на МАТЧ ТВ состоялось любопытное действо, где Дмитрий Губерниев публично извинялся перед Ольгой Бузовой за ранее нанесенные обиды.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.