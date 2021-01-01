Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой

Вчера, 13:52
Сегодня на МАТЧ ТВ состоялось любопытное действо, где Дмитрий Губерниев публично извинялся перед Ольгой Бузовой за ранее нанесенные обиды.

Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой
Сразу было понятно, что все это не более, чем фарс, но и Губерниев, и Бузова отыграли свои роли до конца. Дмитрий преподнес Оле букет роз и книги про Карлсона, где, как раз и присутствует знаменитая фраза «А вы все еще пьете коньяк по утрам?»

Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой


Бузова в свою очередь, поинтересовалась настоящий ли букет и пригласила Губерниева на свой концерт, и Дмитрий тут же пообещал прийти и в ответ пригласил Олю на другое мероприятие. Было весело.

Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой


Кстати, хоть в руках у спортивного комментатора не было видно конфет, Оля уверяет, что он подарил ей конфеты с коньяком. Если это действительно так, то Губерниеву респект.

Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой

← Алла Пугачёва и Максим Галкин станут ведущими телешоу Анна Дзюба записала песню с Филиппом Киркоровым →

Ключевые слова: julianews, Ольга Бузова, Дмитрий Губерниев

Количество просмотров: 3 211
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
"Серьезная беда": Дмитрий Губерниев опять вспомнил об Ольге Бузовой
Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову вруньей
Дмитрий Губерниев попросил прощения у Бузовой за конфликт в прямом эфире
"Неудачница": Дмитрий Губерниев раскритиковал выступление Ольги Бузовой на шоу "Ледниковый период"
Ника Белоцерковская призналась, что у нее был роман с Сергеем Шнуровым Сергей Шнуров и его экс-жена Матильда (Елена Мозговая) развелись в 2018 году.
Джонни Депп заявил, что Эмбер Хёрд употребляла запрещенные вещества на их свадьбе Джонни Депп вновь судится с экс-жёнушкой Эмбер Хёрд, в надежде обвинить её в клевете и получить огромную сумму за моральный ущерб.
Иосиф Пригожин задумался об израильском гражданстве Конечно, Иосиф Пригожин все прекрасно понимает, что за пределами России у него работы нет и быть не может, но мысли об упущенных возможностях с гражданством не дают ему покоя.
Сколько зарабатывает Людмила Поргина в театре Людмила Поргина уже неоднократно конфликтовала с директором «Ленкома» Марком Варшавером.
Криштиану Рональду поделился снимком с дочерью Три дня назад Криштиану Роналду опубликовал трагическое письмо, о том, что один из его близнецов умер при родах, но жизнь не стоит на месте.
Алина Кабаева появилась на публике Как известно, личная жизнь Алины Кабаевой сродни государственной тайне и её редкие появления на людях всегда становится событием.
"Умной оказалась я": Ольга Бузова высказалась о Дмитрие Тарасове Ольга Бузова снова появилась в эфире Матч-ТВ, где торжественно помирилась с Дмитрием Губерниевым, а также приняла участие в обсуждениях важности медиа сферы.
Сколько заработала Оксана Самойлова на своей косметике Многие давно недоумевают, зачем такой сильной и обеспеченной женщине, как Оксана Самойлова, обуза в виде пьющего мужа Джигана.
Анна Дзюба записала песню с Филиппом Киркоровым Пока Артем Умрихин просеивал никому не известных певиц, чтобы укомплектовать свой дуэт, Анна Дзюба мелочиться не стала и взяла в команду Филиппа Киркорова.
Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой Сегодня на МАТЧ ТВ состоялось любопытное действо, где Дмитрий Губерниев публично извинялся перед Ольгой Бузовой за ранее нанесенные обиды.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.