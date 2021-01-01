Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой

Сразу было понятно, что все это не более, чем фарс, но и Губерниев, и Бузова отыграли свои роли до конца. Дмитрий преподнес Оле букет роз и книги про Карлсона, где, как раз и присутствует знаменитая фраза «А вы все еще пьете коньяк по утрам?»Бузова в свою очередь, поинтересовалась настоящий ли букет и пригласила Губерниева на свой концерт, и Дмитрий тут же пообещал прийти и в ответ пригласил Олю на другое мероприятие. Было весело.Кстати, хоть в руках у спортивного комментатора не было видно конфет, Оля уверяет, что он подарил ей конфеты с коньяком. Если это действительно так, то Губерниеву респект.