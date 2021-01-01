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"Она просто бегает": Ирина Родина высказалась о выступлении Александры Трусовой

Сегодня, 15:01
Турнир по фигурному катанию на этой олимпиаде у нас выдался очень нервным из-за допинг-скандала Камилы Валиевой и истерии Александры Трусовой.

"Она просто бегает": Ирина Родина высказалась о выступлении Александры Трусовой
Напомним, Саша заняла второе место, уступив соотечественнице - Анне Щербаковой всего пару баллов.

"Она просто бегает": Ирина Родина высказалась о выступлении Александры Трусовой


Фигуристка считает, что её оценили несправедливо, так как она впервые в истории Игр сделала пять сложных прыжков. Правда, не обошлось без падений, вероятно это и сыграло решающую роль. Программа Анны Щербаковой может и немного уступала по сложности, но откатала её спортсменка чисто. Многие уверены, что Аня получила медаль абсолютно заслуженно.

"Она просто бегает": Ирина Родина высказалась о выступлении Александры Трусовой


Ирина Роднина высказалась по этому поводу, заявив, что в своём выступлении Трусова сделала упор на количество прыжков, а не на их качество и вообще, несмотря на талант, Саше нужно работать и работать непосредственно над катанием.

«Это сложность, но дальше мы смотрим на качество этих прыжков. А если у нее программы никакой нет? Она просто бегает от прыжка до прыжка. Видно, как-то ей плохо объяснили, в чем прелесть, особенность женского одиночного катания. Для вас — это рекорд. А для меня, так как это женское одиночное катание, я хочу катание!», - поделилась Роднина.

Напомним, сама Ирина Константиновна в своё время стала трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию.

"Она просто бегает": Ирина Родина высказалась о выступлении Александры Трусовой

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Ключевые слова: julianews, Александра Трусова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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"Она просто бегает": Ирина Родина высказалась о выступлении Александры Трусовой Турнир по фигурному катанию на этой олимпиаде у нас выдался очень нервным из-за допинг-скандала Камилы Валиевой и истерии Александры Трусовой.
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