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Сколько Роза Сябитова берет за услуги свахи

Сегодня, 14:03
Роза Сябитова поведала, что ее заработок, это не только шоу «Давай поженимся!».

Сколько Роза Сябитова берет за услуги свахи
Оказывается, она практикует навыки свахи и в жизни, и даже установила свои расценки для желающих.

Сколько Роза Сябитова берет за услуги свахи


У Сябитовой есть собственное агентство, где диагностическая консультация со специалистом стоит 3000 рублей в час, а беседа со звездой онлайн или при личной встрече обойдется клиенту в 15 000 рублей в час.

По мнению свахи, это даже мало, ведь она себя считает настоящим профессионалом и уверена, что очень помогает людям.

Сколько Роза Сябитова берет за услуги свахи


Роза добавила: «Я считаю, что это даже мало. Человек, прежде чем ко мне дойти, проходит интервью с моими помощниками. И они спрашивают о доходе, и если выясняется, что у женщины есть деньги и есть вопросы и она готова заплатить и идти дальше, а не просто поболтать, то почему бы и нет».

Но перед тем, как клиента взять, ведущая должна убедиться, сможет ли она оказать помощь или ситуация безнадежная.

Она проводит предварительный психологический тест, и это показывает, хочет ли клиентка замуж сознательно или нет. Если нет, работать с такой дальше Сябитова не будет.

Сколько Роза Сябитова берет за услуги свахи

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Ключевые слова: julianews, Роза Сябитова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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