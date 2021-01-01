Сколько Роза Сябитова берет за услуги свахи

Оказывается, она практикует навыки свахи и в жизни, и даже установила свои расценки для желающих.У Сябитовой есть собственное агентство, где диагностическая консультация со специалистом стоит 3000 рублей в час, а беседа со звездой онлайн или при личной встрече обойдется клиенту в 15 000 рублей в час.По мнению свахи, это даже мало, ведь она себя считает настоящим профессионалом и уверена, что очень помогает людям.Роза добавила: «Я считаю, что это даже мало. Человек, прежде чем ко мне дойти, проходит интервью с моими помощниками. И они спрашивают о доходе, и если выясняется, что у женщины есть деньги и есть вопросы и она готова заплатить и идти дальше, а не просто поболтать, то почему бы и нет».Но перед тем, как клиента взять, ведущая должна убедиться, сможет ли она оказать помощь или ситуация безнадежная.Она проводит предварительный психологический тест, и это показывает, хочет ли клиентка замуж сознательно или нет. Если нет, работать с такой дальше Сябитова не будет.