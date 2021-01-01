"Я не скандальная": Ирина Дубцова высказалась о своем характере

Певица заявила, негативный образ о ней появился непонято откуда, но она намерена это изменить.Артистка добавила: «Меня все считают эдакой железной леди со суперстержнем внутри, стервой, грубо говоря. Кто меня не знает лично, вообще думает, что я конченая».Ирина уверена, что причина всему ее тяжелый взгляд, но оправдалась, что у нее такие веки. Они немного нависают над глазами и наверняка у людей создается впечатление, будто она смотрит на мир со злобой и исподлобья.Из-за этого иногда собеседникам некомфортно общаться с Дубцовой, но она уверяет, что является человеком хорошим: «Но я совершенно не скандальная. Скандальные люди они ведь такие, не могут этого скрыть. Если бы в моем характере было столько жесткости, сколько мне приписывают, я бы, наверное, горы свернула».