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"Я не скандальная": Ирина Дубцова высказалась о своем характере

Сегодня, 14:00
Ирина Дубцова возмущена мнением окружающих о собственной персоне.

"Я не скандальная": Ирина Дубцова высказалась о своем характере
Певица заявила, негативный образ о ней появился непонято откуда, но она намерена это изменить.

"Я не скандальная": Ирина Дубцова высказалась о своем характере


Артистка добавила: «Меня все считают эдакой железной леди со суперстержнем внутри, стервой, грубо говоря. Кто меня не знает лично, вообще думает, что я конченая».

"Я не скандальная": Ирина Дубцова высказалась о своем характере


Ирина уверена, что причина всему ее тяжелый взгляд, но оправдалась, что у нее такие веки. Они немного нависают над глазами и наверняка у людей создается впечатление, будто она смотрит на мир со злобой и исподлобья.

"Я не скандальная": Ирина Дубцова высказалась о своем характере


Из-за этого иногда собеседникам некомфортно общаться с Дубцовой, но она уверяет, что является человеком хорошим: «Но я совершенно не скандальная. Скандальные люди они ведь такие, не могут этого скрыть. Если бы в моем характере было столько жесткости, сколько мне приписывают, я бы, наверное, горы свернула».

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Ключевые слова: julianews, Ирина Дубцова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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