Конгресс США пригласил Бритни Спирс на конференцию

В нем говорится, что их тронула ее тяжелая история с опекой и они уверены, что певица сможет помочь таким же жертвам, какой до недавнего времени была она сама.Артистка похвасталась посланием перед подписчиками и отметила, что ей очень приятно: «Я получила это письмо несколько месяцев назад. Приглашение поделиться своей историей! Я впервые в жизни почувствовала себя услышанной и значимой!».Теперь ее могут пригласить на конференцию, посвященную теме насилия в семье и жестокого обращения. Знаменитость отметила, что с удовольствием туда пойдет и еще раз расскажет, что ей пришлось пережить.Кстати, сразу после освобождения от опеки отца Бритни высказывала недовольство американскими властями и законами, которые никак не помогли ей, когда родители держали Спирс под жестким контролем.