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Конгресс США пригласил Бритни Спирс на конференцию

Сегодня, 13:56
Бритни Спирс опубликовала в Инстаграм пост с фотографией письма, адресованного лично ей от конгресса США.

Конгресс США пригласил Бритни Спирс на конференцию
В нем говорится, что их тронула ее тяжелая история с опекой и они уверены, что певица сможет помочь таким же жертвам, какой до недавнего времени была она сама.

Конгресс США пригласил Бритни Спирс на конференцию


Артистка похвасталась посланием перед подписчиками и отметила, что ей очень приятно: «Я получила это письмо несколько месяцев назад. Приглашение поделиться своей историей! Я впервые в жизни почувствовала себя услышанной и значимой!».

Конгресс США пригласил Бритни Спирс на конференцию


Теперь ее могут пригласить на конференцию, посвященную теме насилия в семье и жестокого обращения. Знаменитость отметила, что с удовольствием туда пойдет и еще раз расскажет, что ей пришлось пережить.

Кстати, сразу после освобождения от опеки отца Бритни высказывала недовольство американскими властями и законами, которые никак не помогли ей, когда родители держали Спирс под жестким контролем.

Конгресс США пригласил Бритни Спирс на конференцию

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Ключевые слова: julianews, Бритни Спирс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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