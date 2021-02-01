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Елизавета II выпустила парфюм для собак

Сегодня, 12:32
Королева Елиpавета II занялась бизнесом и выпустила оригинальный парфюм, над которым работала сама.

Елизавета II выпустила парфюм для собак
Видимо, решила подзаработать, а то принц Эндрю и без того чуть практически разорил мать своими судебными разборками.

Елизавета II выпустила парфюм для собак


В общем, духи эти совсем не предназначены для людей, душить ими надо собак. Елизавета II назвала свое авторское творение: «The Happy Hounds Dog Cologne» (Счастливые гончие: одеколон для собак).

Елизавета II выпустила парфюм для собак


Купить продукцию можно только в сувенирном магазине Sandringham Estate в Норфолке. У духов запах «прогулок по побережью», присутствуют ноты мускуса и бергамота. Флакон стоит 9,99 фунтов.

Елизавета II выпустила парфюм для собак


Королева является большо любительницей собак, особенно она любит породу корги, которых у нее несколько. Это и вдохновило ее на создание одеколона для четвероногих питомцев.

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Ключевые слова: julianews, Елизавета II

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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