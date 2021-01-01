Ольга Орлова заступилась за Ксению Бородину

Бородина просто не поняла бы и не простила подругу, если бы та решила отмолчаться. И вот Орлова, пару часов назад сделала вид, что только что узнала о той перепалке, что случилась между Бородиной и Бузовой, хотя вчера дамы были вместе в ресторане и наверняка перетерли эту тему.Так вот, Орлова интеллигентно назвала всех, кто посмел усомниться в честности Ксюши недоблогерами и недоюристами (это точно про Терехина) и заявила, что от них вообще ничего не зависит. Вот взяли же Даву никого не спросясь.Но простите, а кто мог быть против? Бузовой уже на проекте не было, а Бородиной и самой Орловой это только в плюс. Почему бы лишний раз не позлить выскочку Бузову. Так что, пример Орлова привела явно неудачный.Ну, а под конец Орлова еще нагнала туману, что знает страшную тайну, которую не хочет выдавать, потому что это было давно.Короче, весьма неубедительный наезд получился. Надо еще поработать над формулировками.