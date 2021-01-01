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Ольга Орлова заступилась за Ксению Бородину

Вчера, 23:12
Так случилось, что в разгоревшейся словесной перепалке между Бузовой и Бородиной камушек в огород последней кинули Миша Терехин, Виктория Боня, Анастасия Ковалева и даже Алена Водонаева, так что наезд на них Ольги Орловой был ожидаем.

Ольга Орлова заступилась за Ксению Бородину
Бородина просто не поняла бы и не простила подругу, если бы та решила отмолчаться. И вот Орлова, пару часов назад сделала вид, что только что узнала о той перепалке, что случилась между Бородиной и Бузовой, хотя вчера дамы были вместе в ресторане и наверняка перетерли эту тему.

Ольга Орлова заступилась за Ксению Бородину


Так вот, Орлова интеллигентно назвала всех, кто посмел усомниться в честности Ксюши недоблогерами и недоюристами (это точно про Терехина) и заявила, что от них вообще ничего не зависит. Вот взяли же Даву никого не спросясь.

Ольга Орлова заступилась за Ксению Бородину


Но простите, а кто мог быть против? Бузовой уже на проекте не было, а Бородиной и самой Орловой это только в плюс. Почему бы лишний раз не позлить выскочку Бузову. Так что, пример Орлова привела явно неудачный.

Ну, а под конец Орлова еще нагнала туману, что знает страшную тайну, которую не хочет выдавать, потому что это было давно.

Короче, весьма неубедительный наезд получился. Надо еще поработать над формулировками.

Ольга Орлова заступилась за Ксению Бородину

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Ключевые слова: julianews, Ольга Орлова, Ольга Бузова, Ксения Бородина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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