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Алена Водонаева прокомментировала конфликт медужду Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой

Вчера, 17:51
Ольга Бузова опубликовала в Инстаграм сообщение Алены Водонаевой, которое та написала в своем блоге.

Алена Водонаева прокомментировала конфликт медужду Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой
Тема текста, конечно же – конфликт ведущей с бывшей коллегой Ксенией Бородиной.

Алена явно не испытывает симпатии к обеим, но так как сейчас принимает участие в шоу «Звезды в Африке» и ежедневно сталкивается на съемочной площадке с Бузовой, решила позлорадствовать против Ксюши и построить из себя эдакую защитницу Оли.

Алена Водонаева прокомментировала конфликт медужду Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой


Поющая ведущая сразу же разместила пост у себя, чтобы показать, как ее все любят, даже ее «враг» Водонаева, и признают в ней истинного профессионала своего дела.

Алена написала о ней следующее: «Обычно не комментирую чужие конфликты, но тут не могу удержаться. Бузова — профессионал в работе. Те, кто с ней работал, это знают и понимают. Она всегда корректна к бывшим коллегам».

Алена Водонаева прокомментировала конфликт медужду Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой


Артистка гордо подписала пост: «И это комментарий моей "врагини" Алены Водонаевой, которая сейчас в Африке видит, как я работаю».

Алена Водонаева прокомментировала конфликт медужду Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой

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Ключевые слова: julianews, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Алена Водонаева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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