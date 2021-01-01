Алена Водонаева прокомментировала конфликт медужду Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой

Тема текста, конечно же – конфликт ведущей с бывшей коллегой Ксенией Бородиной.Алена явно не испытывает симпатии к обеим, но так как сейчас принимает участие в шоу «Звезды в Африке» и ежедневно сталкивается на съемочной площадке с Бузовой, решила позлорадствовать против Ксюши и построить из себя эдакую защитницу Оли.Поющая ведущая сразу же разместила пост у себя, чтобы показать, как ее все любят, даже ее «враг» Водонаева, и признают в ней истинного профессионала своего дела.Алена написала о ней следующее: «Обычно не комментирую чужие конфликты, но тут не могу удержаться. Бузова — профессионал в работе. Те, кто с ней работал, это знают и понимают. Она всегда корректна к бывшим коллегам».Артистка гордо подписала пост: «И это комментарий моей "врагини" Алены Водонаевой, которая сейчас в Африке видит, как я работаю».