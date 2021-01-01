Анастасия Костенко объяснила, почему не вернется в модельный бизнес

То объяснять всем, почему он такой плохой отец для старшей дочери и не хочет платить алименты, то оправдывать его нежелание работать, то комментировать его «блогерство» и попытки заработать на имени Ольги Бузовой.Помимо того, поговаривают, что дома Дима тиран и абьюзер, который знатно подмял под себя морально слабую жену вьёт из неё верёвки, убеждая почти непрерывно рожать и унижая её в сети. Но, Настасья всё это считает нормальным. Да и действительно, все люди разные, у каждого свои границы дозволенного. Ну вот, Костенко такая, готовая терпеть все выходки, как считают её подписчики.Они уверены, что все эти жертвы от того, что Настя не хочет возвращаться в провинцию и готова на всё, ради статуса жены футболиста, публичности и жизни в загородном особняке под Москвой. На вопрос любознательных «как вы эти выходки терпите?» - Костенко отвечает просто, - «Выходки - это уважение, любовь, забота и соответствие словам? Действительно, как я всё это вышеперечисленное терплю!»На данный момент Костенко обеспечивает всю семью, зарабатывая на Инстаграм. А ведь когда-то она была моделью и даже водила дружбу с Настей - Аминой Решетовой. Но, жена Тарасова призналась, что в модельный бизнес больше не вернётся.И вовсе не потому, что на модель она уже не тянет, судя по опухшему, изможденному лицу, а потому, что напрягаться, чтобы заработать деньги, она не хочет, так как открыла для себя прелести рекламы в Инстаграм, где, практически ничего не делая, разрабатывает в разы больше, чем будучи китайской моделью ранее.