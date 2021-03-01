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"Унялись обе": Как Рустам Солнцев отреагировал на конфликт Ольги Бузовой и Ксении Бородиной

Вчера, 17:39
Скандал между ведущими Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой принял нешуточные обороты.

"Унялись обе": Как Рустам Солнцев отреагировал на конфликт Ольги Бузовой и Ксении Бородиной
Началось все с невинного вопроса одного из подписчиков Оли, многословный ответ на который та опубликовала в Инстаграм.

"Унялись обе": Как Рустам Солнцев отреагировал на конфликт Ольги Бузовой и Ксении Бородиной


Подружки обеих тоже дали свои комментарии, чем рассорили женщин еще больше. Не обошлось и без мнения известного в сети критика знаменитостей, Рустама Солнцева.

"Унялись обе": Как Рустам Солнцев отреагировал на конфликт Ольги Бузовой и Ксении Бородиной


Он заверил, что знает правду о Бородиной и Бузовой, которую незамедлительно озвучил в сети. По мнению бывшего участника проекта «Дом-2» они ничего из себя не представляют.

Солнцев гневно отметил: «Я хотел бы девочек успокоить, они обе — непрофессионалки. Их обеих терпели, потому что так надо было. «Дом-2» не подразумевал никакого профессионализма конкретно от этих двоих. Ни у одной, ни у второй».

Рустам посоветовал Ксюше с Олей не ссориться, а заниматься тем, что они действительно умеют: «Девочки, нечего вам спорить. Унялись обе! И занялись фотошопом, а то что-то мало вы себя фотошопите!».

"Унялись обе": Как Рустам Солнцев отреагировал на конфликт Ольги Бузовой и Ксении Бородиной

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Ключевые слова: julianews, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Рустам Солнцев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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