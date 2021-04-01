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Виктория Боня заявила, что Ксения Бородина помешала ей стать ведущей "Дома-2"

Вчера, 15:57
Экс-коллег по Дом-2 Ксению Бородину и Ольгу Бузову сегодня прорвало, они с самого утра выясняют отношения, обвиняя друг друга во всех грехах, все не могут выяснить, кто из них мерзопакостнее.

Виктория Боня заявила, что Ксения Бородина помешала ей стать ведущей "Дома-2"
Их подружки также подключились к этой истерии и поспешили урвать кусочек славы, высказав свои ценные мнения публично.

Виктория Боня заявила, что Ксения Бородина помешала ей стать ведущей "Дома-2"


Так, к вечеру подоспела Виктория Боня, у которой с Бородиной, как известно, свои счёты. Так что, разумеется, бизнесвумен поддержала Бузову, отметив, что в работе Ольга настоящий профессионал. Она выкладывается по полной. Ну а что касается рейтинга говнистости, то, по мнению Вики, Ксения в нём лидирует.

Виктория Боня заявила, что Ксения Бородина помешала ей стать ведущей "Дома-2"


Блогерша поведала, что её приглашали стать ведущей обновлённого Дом-2 на канале «Ю», и она бы с радостью приняла предложение, вот только в последний момент представители реалити прекратили переговоры и прямо сказали, что не возьмут её на пост ведущей, ибо Бородина «встала в позу» и заявила продюсерам, что уволится, если Вика будет её коллегой.

«Так что делайте выводы сами, кто есть кто», - подытожила Боня.

В качестве вывода, на мысль идёт нецензурная поговорка про жабу и гадюку.

Виктория Боня заявила, что Ксения Бородина помешала ей стать ведущей "Дома-2"

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Ключевые слова: julianews, Виктория Боня, Ксения Бородина, Ольга Бузова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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