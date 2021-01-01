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Ольга Бузова сообщила, что скоро вернется на сцену театра

Сегодня, 12:57
Поклонники Ольги Бузовой поинтересовались, скучает ли она по МХАТу, на что ведущая ответила большим количеством текста.

Ольга Бузова сообщила, что скоро вернется на сцену театра
Она заявила, что это МХАТ должен тосковать по ней, так как потерял талантливую и популярную звезду.

Ольга Бузова сообщила, что скоро вернется на сцену театра


А потом артистка добавила, что скоро вернется на сцену.
«У меня есть пара предложений от театров, но я пока занята на ТВ. В этом сезоне в трех проектах. Но совсем скоро я вас обрадую работой с режиссером. Готовьтесь. Вам будет, что обсудить», - заявила Ольга.

Ольга Бузова сообщила, что скоро вернется на сцену театра


По мнению Бузовой спектакль «Чудесный Грузин» стал сенсацией именно потому, что на сцене была она, пусть и играла небольшую роль: «Я не скучаю по тем местам, где мне не рады. Я не хожу туда, где меня не ждут и не хотят видеть. Это МХАТу надо скучать по мне, потому что о постановках в этом театре вспомнили массово, после того как я пришла туда. Такой цитируемости не было никогда ни у одного спектакля».

Судя по количеству слов на один короткий вопрос, Олю до сих пор не отпускает история с театром и то, что новый руководитель выгнал ее оттуда, не заплатив при этом за работу.

Ольга Бузова сообщила, что скоро вернется на сцену театра

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Ключевые слова: julianews, Ольга Бузова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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