Ольга Бузова сообщила, что скоро вернется на сцену театра

Она заявила, что это МХАТ должен тосковать по ней, так как потерял талантливую и популярную звезду.А потом артистка добавила, что скоро вернется на сцену.«У меня есть пара предложений от театров, но я пока занята на ТВ. В этом сезоне в трех проектах. Но совсем скоро я вас обрадую работой с режиссером. Готовьтесь. Вам будет, что обсудить», - заявила Ольга.По мнению Бузовой спектакль «Чудесный Грузин» стал сенсацией именно потому, что на сцене была она, пусть и играла небольшую роль: «Я не скучаю по тем местам, где мне не рады. Я не хожу туда, где меня не ждут и не хотят видеть. Это МХАТу надо скучать по мне, потому что о постановках в этом театре вспомнили массово, после того как я пришла туда. Такой цитируемости не было никогда ни у одного спектакля».Судя по количеству слов на один короткий вопрос, Олю до сих пор не отпускает история с театром и то, что новый руководитель выгнал ее оттуда, не заплатив при этом за работу.