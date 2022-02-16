Таша Белая оказалась в числе звёздных гостей премьеры фильма с участием Дженнифер Лопес

Свой образ Белая дополнила повязкой в тон наряда. Этот аксессуар добавил нотку восточной сдержанности данному look'у. Но необычно то, что даже в таком скромном однотонном наряде с убранными волосами Таша выглядела невероятно сексуально и притягательно.
Красивым дополнением послужили серьги и кольца из белого золота с бриллиантами.
Подобно Кэт Вальдез (главному персонажу фильма), Белой знакомо чувство, когда за каждым шагом следят, а многие подражают стилю девушки, о чем телеведущей часто пишут на странице Инстаграм. А подобные украшения служат показателем не только прекрасного вкуса, но и успешности и состоятельности, чего Таше не занимать.