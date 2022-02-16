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Таша Белая оказалась в числе звёздных гостей премьеры фильма с участием Дженнифер Лопес

Сегодня, 20:24
Несколько дней назад в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма с участием Дженнифер Лопес Marry Me ("Первый встречный").

Таша Белая оказалась в числе звёздных гостей премьеры фильма с участием Дженнифер Лопес
Не обошла стороной картина и столицу России. Представители российского шоу-бизнеса были приглашены на премьерный показ 10 февраля. Среди звёздных гостей была замечена певица и телеведущая Таша Белая, которая в этот вечер выглядела сногсшибательно, позируя фотографам в платье цвета "кофе с молоком".

Свой образ Белая дополнила повязкой в тон наряда. Этот аксессуар добавил нотку восточной сдержанности данному look'у. Но необычно то, что даже в таком скромном однотонном наряде с убранными волосами Таша выглядела невероятно сексуально и притягательно.

Красивым дополнением послужили серьги и кольца из белого золота с бриллиантами.

Подобно Кэт Вальдез (главному персонажу фильма), Белой знакомо чувство, когда за каждым шагом следят, а многие подражают стилю девушки, о чем телеведущей часто пишут на странице Инстаграм. А подобные украшения служат показателем не только прекрасного вкуса, но и успешности и состоятельности, чего Таше не занимать.

Таша Белая оказалась в числе звёздных гостей премьеры фильма с участием Дженнифер Лопес

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Ключевые слова: Таша Белая

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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