Таша Белая оказалась в числе звёздных гостей премьеры фильма с участием Дженнифер Лопес

Не обошла стороной картина и столицу России. Представители российского шоу-бизнеса были приглашены на премьерный показ 10 февраля. Среди звёздных гостей была замечена певица и телеведущая Таша Белая, которая в этот вечер выглядела сногсшибательно, позируя фотографам в платье цвета "кофе с молоком".Свой образ Белая дополнила повязкой в тон наряда. Этот аксессуар добавил нотку восточной сдержанности данному look'у. Но необычно то, что даже в таком скромном однотонном наряде с убранными волосами Таша выглядела невероятно сексуально и притягательно.Красивым дополнением послужили серьги и кольца из белого золота с бриллиантами.Подобно Кэт Вальдез (главному персонажу фильма), Белой знакомо чувство, когда за каждым шагом следят, а многие подражают стилю девушки, о чем телеведущей часто пишут на странице Инстаграм. А подобные украшения служат показателем не только прекрасного вкуса, но и успешности и состоятельности, чего Таше не занимать.